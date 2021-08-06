Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов социальной защиты населения с профессиональным праздником

8 июня в России отмечается День социального работника. Работников и ветеранов социальной сферы с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы избрали делом своей жизни служение людям – тем, кто больше всего нуждается в заботе и поддержке государства и общества. Тверская область гордится работниками отрасли социальной защиты населения, которые в своём ежедневном труде наряду с профессионализмом проявляют высокие нравственные качества – душевную чуткость, сострадание, доброту, сердечную отзывчивость и щедрость. Каждый из вас – человек большого сердца. Важно, что сегодня, активно внедряя в своей работе современные технологии и методы, вы сохраняете приверженность традициям милосердия, вкладываете в свой труд душу», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Накануне праздника Игорь Руденя вручил лучшим представителям сферы Тверской области государственные и региональные награды. Всего было награждено 24 представителя отрасли, в том числе социальные работники, врачи, сестры-хозяйки, медицинские сестры, санитары.

На данный момент система социальной защиты населения Тверской области включает в себя 37 центров социальной поддержки и 37 комплексных центров социального обслуживания населения, 13 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в развитии. В общей сложности помощь там оказывается более чем 308 тысячам жителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области