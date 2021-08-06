В Тверской области закупят новые аппараты УЗИ для четырех ЦРБ, больницы №7 Твери и ОКБ

В Тверской области закупят новое оборудование для больниц и отремонтируют Ржевский и Бежецкий медицинские колледжи. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 7 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

В этом году для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой центральных районных больниц, а также для городской больницы № 7 Твери закупят диагностические комплексы УЗИ. В областную клиническую больницу приобретут систему ультразвуковой визуализации экспертного класса. На эти цели направят более 45 млн рублей бюджетных средств.

Игорь Руденя подчеркнул – специалисты, которые будут работать на этих аппаратах, должны пройти соответствующее обучение.

Также на заседании Бюджетной комиссии принято решение направить свыше 12 млн рублей на ремонт Ржевского и Бежецкого медицинских колледжей. В Ржевском колледже приведут в порядок фасады учебного корпуса и пристройки, отремонтируют кровлю пристройки, в Бежецком запланирован капремонт кровли основного здания.

Пресс-служба Правительства Тверской области