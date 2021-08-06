Более 300 рабочих мест создадут в Тверской области благодаря внедрению новой транспортной модели еще в четырех агломерациях

В Тверской области ведется набор водителей, которые будут работать в автобусах общественного транспорта в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. В июле 2021 года на этих территориях вводится новая модель пассажирских перевозок, инициированная Губернатором Игорем Руденей. Благодаря ее внедрению появится 340 рабочих мест для жителей региона, из них 240 – водители.

«Будем и далее расширять географию перевозок. Планируем внедрять новую систему в Конаково, Вышнем Волочке и Торжке, повышать качество услуг в этом секторе», – отметил Игорь Руденя, комментируя тему журналистам по итогам одного из заседаний областного Правительства.

В настоящее время компания «Транспорт Верхневолжья» проводит набор водителей категории D для работы на городских и пригородных муниципальных маршрутах. Все они будут трудоустроены по ТК РФ, получат полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, материальную помощь (при необходимости) и бесплатное медицинское обследование. Заработная плата составит от 41 тыс. рублей. Также будет предоставлена возможность обучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством, при желании – возможность вступить в профсоюз.

Информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.

Запуск маршрутов в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях – второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе с 2020 года.

Всего в четырех агломерациях откроют порядка 100 маршрутов. На маршрутах будут курсировать современные автобусы среднего класса, приспособленные в том числе для маломобильных пассажиров. Весь подвижной состав будет оснащен системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС, климат-контролем, медиапанелями, электронными маршрутными указателями, системой безналичной оплаты проезда и оформлен в едином стиле.

Пресс-служба Правительства Тверской области