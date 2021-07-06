8 июня в Калязине Тверской области пройдут торжества в честь 500-летия обретения мощей святого Макария Калязинского

8 июня в Калязине Тверской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Участниками торжеств станут Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, жители и гости Верхневолжья.

Торжества в Калязине начнутся с Божественной литургии на площади перед церковью Вознесения Господня, молебен пройдет у мощей святого. В праздничном богослужении примут участие архиереи Тверской, Томской митрополий, Московской, Пятигорской, Рыбинской, Железногорской, Великолукской, Переславской и Краснослободской епархий, Московской духовной академии.

На набережной Волги пройдет церемония награждения победителей конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли». Он проводился в номинациях «Изобразительное искусство» (живопись) и «Изобразительное искусство» (графика). В конкурсе приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет.

Там же, на набережной Волги состоится торжественное гашение маркированного конверта, а в 14.00 начнется праздничный концерт «Свет Души», в котором примут участие Московский камерный мужской хор «Пересвет» (г. Москва), Ансамбль колокольной музыки «Колокола России» (г. Москва), Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и Губернаторский камерный хор «Русский партес» Тверской академической филармонии и другие коллективы.

Выставку картин народного художника России Людмилы Юга, посвященную святому преподобному Макарию Калязинскому и его обители, можно будет посмотреть в администрации Калязинского района.

Центральными площадками мероприятий в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского стали города Кашин и Калязин.

6 июня в Кашин прибыли участники Волжского крестного хода. Вместе с паломниками крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского они прошли «Макарьевой тропой» и повторили путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

Эстафету праздничных мероприятий 7 июня принял город Калязин. Одно из главных событий этого дня – гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души». Он проводится в регионе с 1998 года и является заключительным мероприятием большого Волжского крестного хода. В этом году он стартовал 29 мая от истока Волги и был также посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

В Калязинском краеведческом музее открылась экспозиция «Дивное узорочье». На выставке впервые представлены предметы церковного облачения, богослужения, образы преподобного Макария на иконах, образцы лицевого и золотного шитья.

До поступления в музей в 1920-х годах все предметы находились в стенах Калязинского Троицкого монастыря. Музейные работники сохранили предметы декоративно-прикладного искусства, древнерусской живописи и библиотеку Калязинского Троицкого монастыря в сложное послереволюционное время и годы военного лихолетья. Теперь их можно увидеть во всем великолепии после проведения реставрационных работ.

Кроме того, жители и гости Верхневолжья могут посетить виртуальную выставку «Образ Макария Калязинского в памятниках древнерусского искусства в собрании Тверской областной картинной галереи». Она размещена на официальном сайте учреждения и будет доступна для просмотра до 20 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области