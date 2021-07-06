В Осташкове Тверской области открылся «Музей рыбы и не только…»

На туристической карте Верхневолжья появился новый объект – «Музей рыбы и не только…». Он открылся в городе Осташкове. Основную часть экспозиции составляют необычные экспонаты – рыбы, сделанные из металлических деталей: пружин, пластин, пропеллеров, цепей, микросхем, гаечных ключей и других материалов.

«Тверская область гордится своими музеями. Во многих из них собраны уникальные коллекции. Учреждения проводят интересные мероприятия, внедряют новые формы работы. Являются центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Инициатором открытия «Музея рыбы» стал осташковский мастер, энтузиаст Игорь Афанасенко, инициатор проекта «Музей забытых вещей и не только...» в Осташкове. Схожее название выбрано и для нового объекта. Помимо экспонатов рыб здесь можно увидеть фигурки животных из оникса и металла и многое другое.

В Верхневолжье в 2021 году новые проекты в сфере туризма реализуют при поддержке региона. Она оказывается по двум направлениям: на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры средства выделяются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на содействие развитию малого и среднего предпринимательства – муниципалитетам.

В 2021 году в Верхневолжье заявлены два новых туристско-информационных центра – в Старице и на трассе «Ржев-Осташков». В Лихославльском районе планируют открыть музей гончарного промысла «Керамика из Лихославля». В Конаковском районе – музей сыроделия имени Н.В.Верещагина, посетители которого смогут не только ознакомиться с экспозицией, но и посетить действующее производство Конаковского сыродельного завода, отведать местную продукцию.

В Бежецке, в квартирах, которые когда-то принадлежали семье поэта Серебряного века Николая Гумилёва, создадут музейно-выставочный центр «Дом Гумилёвых». На оленьей ферме в Калининском районе заработает музей «В мире животных». Гостей Пеновского муниципального округа будут ждать на заводе «Пеновские источники», где построят выставочно-дегустационный комплекс.

В Торжке в парке «Любви и верности» по соседству с действующими объектами туристского притяжения построят и оснастят музей «Русского быта». В Вышнем Волочке в исторической части города обустроят Ярмарочную площадь. Первый в Тверской области муниципальный кемпинг планируют создать в Лихославльском районе на территории строящегося этнокультурного комплекса «Мяммино». В музее истории города Ржева создадут зал «Ржев XIX века», где будут проводиться интерактивные экскурсии, лектории, краеведческие чтения.

Пресс-служба Правительства Тверской области