«Единая Россия» поможет регионам в развитии объектов инфраструктуры

Речь идет о работе по всем направлениям — от ремонта дворов до газификации

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на стратегической сессии партии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. В стратегической сессии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому «Единая Россия» обратилась к Президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов», - сказал Андрей Турчак.

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. «Отработав первые 500 млрд, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 млрд, поэтому мы проектов набираем на 1 трлн и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать», – отметил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, подчеркнул он.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, эта мера поддержки позволит усилить работу по ключевым направлениям, в том числе по приведению в порядок дорог.

Один из ключевых вопросов на стратегической сессии стала газификация. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поддержал инициативу партии «Единая Россия» по бесплатному проведению газа до границы земельного участка, что позволит снизить затраты жителей при газификации. Она была озвучена в апреле этого года во время визита в Тверскую область временно исполняющего обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина. 2 июня Совет Федерации одобрил соответствующий федеральный закон.

Документ вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры, сроки подключения.

В этом году в Верхневолжье расширены областные меры поддержки по газификации домов и квартир льготных категорий граждан. Размер компенсации составляет 29 700 рублей при подключении дома, 9 900 рублей – квартиры. Сейчас главными направлениями газификации в Тверской области являются 10 районов области, куда еще не пришло голубое топливо.

«Программа газификации нашего региона стала одной из наиболее масштабных, и это не случайно, ведь Тверская область - самый крупный субъект Центрального федерального округа. До 2025 года нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов. Регион полностью готов к работе: заложено финансирование, определены параметры, подготовлена градостроительная документация. Газификация - один из ключевых факторов развития муниципалитетов, повышения качества жизни людей», – считает Игорь Руденя.

Впервые газ придёт в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Общий объём финансирования Программы газификации Тверской области составляет 23,5 млрд рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 15,9 млрд рублей, областного бюджета – 940 млн рублей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.

На местах растет общественный запрос на участие жителей в развитии городских территорий — не только парков и скверов, но и собственных дворов. В апреле-мае в голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 млн человек. Действующая сейчас программа формирования комфортной городской среды, которую реализует Правительство, выросла из партпроекта «Единой России» «Городская среда».

В Тверской области большое внимание уделяется благоустройству дворов и строительству крупных объектов. Депутаты партии «Единая Россия» регулярно добиваются увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, что предложения глав регионов могут войти в программу «Единой России» на выборах в Госдуму.

«Программа сейчас готовится. Безусловно, мы ее готовим, основываясь в том числе на вашей позиции, на мнении регионов. 19 июня на Съезде она будет принята за основу. Наши кандидаты, которые в этот день будут утверждены, поедут в регионы обсуждать ее с жителями, с депутатами регионального, муниципального уровня, с общественниками. Нам бы хотелось к концу августа сверстать программу с опорой на региональное мнение, чтобы она по праву называлась Народной программой. В августе мы планируем утвердить ее в окончательной редакции», — сказал Андрей Турчак.