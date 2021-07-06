Сельский библиотекарь Елена Селифонова: «Коронавирус будет ликвидирован нашей сознательностью»

Библиотекарь из села Кесьма Весьегонского муниципального округа Елена Селифонова убеждена: количество заболевших новой коронавирусной инфекцией должно побудить к вакцинации тех, кто этого еще не сделал.

«Казалось, что коронавирус до нас не дойдет, но, к сожалению, эта инфекция распространилась по всей стране, по всему миру. Много заболевших и в нашем муниципальном округе. Это побудило меня сделать прививку от ковида. Раздумий и сомнений не было. Сколько страшных эпидемий – корь, чума, холера, тиф, скарлатина – побеждены через прививки! Поэтому и коронавирус будет ликвидирован нашей сознательностью и ответственностью. Вакцина защищает от болезни и тяжелых последствий COVID-19. Считаю, что прививку обязательно надо делать», – уверена Елена Селифонова.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 139203 человека. По поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.