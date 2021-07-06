В Торжке сотрудники обувной фабрики сделали прививку от COVID-19

Более 100 работников ЗАО «Торжокская обувная фабрика» прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

На предприятии работала выездная бригада Торжокской ЦРБ, это позволило организовать прививочную кампанию практически без отрыва от производства.

По мнению генерального директора фабрики Алексея Голованова, массовая вакцинация – важное мероприятие по защите здоровья сотрудников предприятия.

«Я сам прошел два этапа вакцинации. Уколы перенес нормально. После второй процедуры почувствовал небольшую слабость. Считаю, что вакцина помогает укрепить здоровье и защитить близких людей от опасной инфекции», – сказал Алексей Голованов.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 139203 человека. По поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.