Игорь Руденя укрепил позиции в майском рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Игорь Руденя занял 26-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ по итогам мая, укрепив свои позиции на 3 пункта. Тверской губернатор традиционно входит в группу «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По мнению политолога, генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, позитивным поводом для роста рейтинга Игоря Рудени стала рабочая поездка вице-премьера Александра Новака в Тверскую область, связанная с темой газификации региона.

Напомним, губернатор Игорь Руденя и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак обсудили вопросы газификации Тверской области на встрече, которая состоялась в областном правительстве 26 мая.

«В Тверской области проведена очень большая работа по реализации Послания Президента России Владимира Путина, в том числе утверждена программа газификации. Правительство России готово поддерживать вас в этой работе, чтобы надежно обеспечивать жителей газом и реализовывать проекты для социально-экономического развития региона», – отметил Александр Новак.

«Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Тверской области. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье», – сказал Игорь Руденя.

На совещании в региональном правительстве состоялось совещание о реализации Программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Игорь Руденя отметил, что до 2025 года в Верхневолжье планируется построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов.

«Регион полностью готов к работе: заложено финансирование, определены параметры, подготовлена градостроительная документация», – отметил Игорь Руденя.

Александр Новак поддержал предложение главы региона о включении в программу газификации Удомельского городского и Лесного муниципального округов. ПАО «Газпром» поручено проработать вопрос.

Кроме того, Александр Новак принял участие в запуске нового этапа инвестиционного проекта компании «Шелл» по производству смазочных материалов в Тверской области, поблагодарив правительство региона и руководство компании за эффективное участие в выполнении стратегических задач государства по развитию перерабатывающей промышленности.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.