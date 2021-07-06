Тверская область по итогам ПМЭФ-2021 вошла в пятёрку регионов-лидеров по объемам инвестиций в рамках подписанных соглашений

7 июня Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, направления работы исполнительных органов власти. Глава региона подвел итоги участия Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме, который проходил со 2 по 5 июня.

«В пленарном заседании форума принял участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, было объявлено о нескольких ключевых направлениях в развитии экономики, социальной сфере. По итогам Петербургского международного экономического форума Тверская область вошла в пятёрку регионов - лидеров по суммам подписанных соглашений с общим объемом инвестиций в 91 миллиард рублей. Важно все проекты довести до логического завершения», - отметил Игорь Руденя.

На ПМЭФ-2021 заключены соглашения по инвестиционным проектам, направленным на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в Тверской области по итогам соглашений, заключенных в предыдущие годы на ПМЭФ, уже реализованы или находятся в процессе реализации проекты в сельском хозяйстве, машиностроении, малом бизнесе, инициативы по развитию общественного транспорта, строительству магистралей и другим направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области