Губернатор Игорь Руденя вручил награды лучшим социальным работникам Тверской области накануне профессионального праздника

В 2021 году исполняется 320 лет создания в России государственной системы социальной защиты населения. Лучшим представителям сферы Тверской области 7 июня, накануне Дня социального работника, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды.

«За прошедшие столетия служба прошла большой путь развития, неоднократно менялась вместе с нашей страной. Неизменными остались люди, которые работают в системе социальной защиты. Они обладают безграничной добротой, человечностью и душевной щедростью. Оказывают помощь тем, кто больше всего нуждается в заботе и внимании нашего государства», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в непростых условиях пандемии сотрудники социальной службы остались верны своему профессиональному долгу и перешли на усиленный режим работы - помогали жителям Верхневолжья с доставкой продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств, оплатой услуг ЖКХ.

За активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента России объявлена председателю Тверской областной организации «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Александру Трегубу.

Александр Трегуб занимается социальной работой на протяжении 24 лет. Под его руководством общественная организация открыла в районах Тверской области 8 филиалов, объединяющих свыше 2 тысяч инвалидов по зрению. По инициативе Александра Трегуба во всех филиалах оборудованы специализированные кабинеты, где инвалиды проходят первичную реабилитацию, обучаются читать и писать по Брайлю, общаться с незрячими.

«Эта награда сегодня получена мной, как награда нашей организации, которая занимается решением маленьких, конкретных задач обыкновенных людей. Этот труд не яркий, как полет человека в космос, но каждодневный, необходимый нашему обществу», – поделился Александр Трегуб.

Благодарность Министерства труда и социальной защиты РФ объявлена директору Комплексного центра социального обслуживания населения Селижарово Галине Жуковой, начальнику отдела социальных выплат Центра социальной поддержки населения Ржевского района Дарье Завалий, эксперту Центра социальной поддержки населения Твери Наталье Калининой, социальному работнику Комплексного центра социального обслуживания населения Оленино Ольге Соловьевой.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено медицинской сестре Кашаровского детского дома-интерната Ольге Машковой. За 45 лет работы через ее руки прошли более 400 ребят с серьезными физиологическими и интеллектуальными нарушениями.

В период распространения коронавирусной инфекции Ольга Машкова одна из первых в учреждении перешла на вахтовый режим работы и отработала 5 смен, в том числе 1 смену продолжительностью 34 дня, без перерыва.

«Дети, за которыми мы ухаживаем уже стали частью моей жизни. Мне нравится, когда они радуются, улыбаются. Спросишь у них: «Как дела? Что-то болит?», а они отвечают: «Ничего не болит, все хорошо» - это лучшая награда за мой труд», – рассказала Ольга Машкова.

Звание «Почетный работник социальной защиты населения Тверской области» присвоено инструктору по труду Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Твери Ирине Рожковой. Она разработала собственные программы для групповых занятий с детьми на основе социально-трудового обучения, расширения сенсорного опыта детей на занятиях по растениеводству.

Также Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Тверской области были вручены 17 представителям сферы – социальным работникам, сестрам-хозяйкам, медицинским сестрам, санитарам, врачам.

На данный момент система социальной защиты населения Тверской области включает в себя 37 центров социальной поддержки и 37 комплексных центров социального обслуживания населения, 13 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в развитии. В общей сложности помощь там оказывается более чем 308 тысячам жителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области