Известные российские спортсмены станут участниками Фестиваля прыжков в Твери

13 июня на площади Славы в Твери состоится Фестиваль прыжков «Athletics League». На мероприятие заявлено 150 спортсменов. Участие в Фестивале подтвердила двукратная чемпионка Европы Дарья Клишина. Также ожидаются сильнейшие атлеты страны, чемпионы мира и Европы. победители международных соревнований.

Фестиваль «Athletics League» проводится в Тверской области второй раз. Это мероприятие нового формата, действие которого происходит на площадях и улицах, в торговых центрах города. Зрителем может стать любой желающий.

Торжественное открытие Фестиваля состоится в 12:00. Затем пройдут соревнования по прыжкам в длину и по прыжкам с шестом.

Гости состязаний смогут оценить мастерство чемпионки мира и Европы Екатерины Коневой, трехкратного чемпиона России, чемпиона всемирных военных игр Георгия Горохова, обладательницы мирового рекорда среди юниоров Алены Лутковской, серебряного призёра чемпионата Европы Тимура Моргунова. В качестве почетных гостей приглашены также олимпийские чемпионы Ирина Привалова и Юрий Борзаковский.

Для зрителей подготовлены шоу-программа и конкурсы, будут работать развлекательные площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области