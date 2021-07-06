В Тверском императорском дворце откроется выставка, посвящённая 155-летию собрания картинной галереи

9 июня в 16:00 в Тверском императорском дворце состоится торжественное открытие юбилейной выставки Тверской областной картинной галереи. В 2021 году собранию галереи исполняется 155 лет.

«Сегодня картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Коллекция произведений изобразительного искусства, одна из самых богатых в российской провинции, почти вдвое старше самого учреждения. Ее история начинается в 1866 году, когда в Твери открылся публичный музей. Именно внутри его коллекции постепенно сформировался тот круг экспонатов, который послужил основой для создания картинной галереи. Первоначально она существовала как художественный отдел музея, но в феврале 1937 года обрела самостоятельность. Основу фонда составили тогда 1534 предмета из музея и еще 261 предмет, переданный районными музеями.

Сегодня в картинной галерее насчитывается уже около 50 тысяч единиц хранения.

В рамках юбилейной выставки «У истоков. К 155-летию собрания» будет представлено 55 произведений живописи XVIII – начала ХХ века, принадлежащих к «догалерейскому» периоду в истории собрания. Подавляющее большинство произведений картинная галерея покажет впервые.

Среди наиболее заметных экспонатов - портрет императрицы Екатерины I, одно из самых ранних произведений русского светского искусства в собрании галереи; храмовый образ «Св. Александр Невский», единственный сохранившийся из иконостаса церкви Тверского императорского дворца; уникальное полотно «Портреты тверских архиереев», представляющее в лицах историю тверской владычной кафедры с момента основания до конца XIX века. Впервые выставляется приведенный в экспозиционное состояние автопортрет князя А. Б. Куракина за мольбертом. Широко представлены дворянский и купеческий портреты, произведения бытовой и религиозной тематики.

Справки и заказ экскурсий по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области