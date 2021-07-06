Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с подписанным соглашением с ГК «Автодор»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с подписанным на полях Петербургского международного экономического форума соглашением о сотрудничестве с государственной компанией «Автодор». Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 4 июня на ПМЭФ-2021 глава региона Игорь Руденя и председатель правления компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие по вопросам развития инфраструктуры участка трассы М-11 «Нева», который проходит по территории Верхневолжья. Размер инвестиций составит более 39 млрд рублей.

«Для Тверской области расширение сотрудничества с государственной компанией «Российские автомобильные дороги» имеет стратегическое значение. Планируются мероприятия по дальнейшему развитию транспортной магистрали М-11 и созданию на ней придорожного сервиса. Правительство региона обеспечит компании «Автодор» всё необходимое для этого содействие», – отметил Игорь Руденя.

В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Тверской области, предполагается установка современных многофункциональных зон придорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи.Начнется работа по развитию телекоммуникационной инфраструктуры сотовой связи на всем протяжении маршрута от Москвы до Санкт-Петербурга по трассе М-11 «Нева». Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие с Автодором по вопросам строительства транспортной развязки на 314-м километре скоростной трассы М-11 под Вышним Волочком, что позволит развивать инвестиционную привлекательность территорий Верхневолжья вокруг озера Селигер и экономику региона в целом.

По итогам двух дней участия в ПМЭФ-2021 Тверская область подписала соглашения, реализация которых предполагает 91 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Это инвестиционные проекты, направленные на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.