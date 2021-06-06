Тверская область реализует культурно-образовательный проект для школьников «Лето во Дворце»

Тверская область в 2021 году в период летних каникул вновь реализует культурно-образовательный проект «Лето во дворце». Для школьников Верхневолжья в Тверском императорском дворце проходят музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Проект стартовал 4 июня с экскурсии «Знакомство с музеем».

Задачу организовать в период каникул познавательную программу мероприятий для школьников поставил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, качественный досуг и занятость детей в свободное от учебы время имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения.

9 июня участников «Лета во дворце» ждет музейная игра «Страна Советов». 11 июня – мастер-класс в оранжерее «Анималистика» по рисунку карандашом. 18 июня – интерактивная игра «Ровесники». 22 июня подготовлена программа ко Дню памяти и скорби, ребятам расскажут о подвиге красноармейцев на интерактивном занятии «Герои и победы». Также в июне пройдут тематические экскурсии «В мастерской художника».

Запись организована по телефонам (4822) 34-31-56; 34-62-43.

В Императорском дворце также проводятся экскурсии для школьников из районов Верхневолжья в период учебы. Проект «Нас пригласили во дворец» реализуется по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области