В Тверской области проходит Крестный ход в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского

6 июня в Кашине Тверской области проходит Крестный ход в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Участники пройдут «Макарьевой тропой», повторив путь, который максимально приближен к тому, что, согласно преданиям, преодолел святой преподобный Макарий.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле. На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями», ¬– считает Губернатор Игорь Руденя.

Паломники в Кашин приехали целыми семьями. Например, Наталья Сажина из Москвы рассказала о том, что вместе с ними на Крестный ход приехали еще и друзья семьи.

«Мы здесь, в Кашине, не впервые. Сюда нас приводят хорошие люди и святыни. Мы приезжаем к мощам святой Анны Кашинской, а Макария Калязинского приезжали почтить неоднократно», – рассказала Наталья Сажина.

В Крестном ходе принимают участие жители разных районов Тверской области. Любовь Захарова из Спирово выехала в три часа утра, чтобы успеть на начало Божественной литургии, которую митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провел в Алексеевском храме Николаевского Клобукова монастыря.

К знаменательной дате приурочены различные тематические мероприятия. 6 июня в Кашине предусмотрена обширная культурная программа – выставки и ярмарка, концерт «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур».

Эстафету праздничных мероприятий в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского 7 июня примет город Калязин. Там состоится традиционный межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы.

8 июня в Калязине начнет работу выставка победителей областного дистанционного конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли», а также выставка картин народного художника России Людмилы Юга, посвященная святому преподобному Макарию Калязинскому и его обители.

Кульминацией торжеств станет праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной реки Волги.

Кроме того, жители и гости Верхневолжья смогут посетить виртуальную

выставку «Образ Макария Калязинского в памятниках древнерусского искусства в собрании Тверской областной картинной галереи». Она размещена на официальном сайте учреждения и будет доступна для просмотра до 20 июня.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. Он известен как целитель, пророк и подвижник. Макария Калязинского считают одним из первых паломников.

Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю) 1483 года. Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области