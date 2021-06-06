В Берново Тверской области проходит Пушкинский праздник поэзии

6 июня музей Александра Сергеевича Пушкина в селе Берново Старицкого района отмечает 50-летие со дня открытия. Традиционно в этот день на территории музея отмечают день рождения известного русского поэта Александра Пушкина. Участников праздника и коллектив музея поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Благодаря вашему кропотливому труду на тверской земле существует место, где царит атмосфера пушкинской эпохи. Многочисленные гости приезжают сюда ради возможности приобщиться к источнику вдохновения великого русского поэта и увидеть жизнь такой, какой она отразилась в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Благодарю Вас за большой вклад в сохранение этого неоценимого культурного наследия и за участие в укреплении туристского потенциала Тверской области», – отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что для Верхневолжья имя Александра Пушкина имеет особое значение. Поэт более 20 раз посещал Тверскую губернию. Тверь и Торжок, Старица и Берново навсегда вошли в историю как место творческого вдохновения поэта, где он написал знаменитые стихотворения «Анчар», «Зимнее утро», «Поэт и толпа», седьмую главу романа «Евгений Онегин», посвящение к поэме «Полтава».

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

Праздник начался с возложения цветов к памятнику поэту. Здесь же на протяжении всего дня традиционно будет работать поэтическая площадка, где можно почитать или послушать стихи Александра Пушкина или авторское творчество в рамках конкурсов чтецов «Читаем Пушкина» и «Пишем письмо Пушкину».

На площадке «У музея» представят поэтический пролог «Руслан и Людмила», выступят студенты Тверского музыкального колледжа им.М.П. Мусоргского, пройдёт Пушкинский бал и мастер-классы по бальным танцам.

На главной сцене организован показ спектакля Тверского театра кукол «Потешная сказка». Гости праздника также смогут увидеть литературно-музыкальная композиция «Мой Пушкин» и концерт артистов Тверской академической филармонии.

До 15:00 будет работать книжный шатёр, ярмарка, аллеи художников, детская площадка. В музее пройдёт интерактивная программа «Кружится вихорь шумный…». В рамках праздника заявлено открытие персональной выставки мастера графики и акварели, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РФ Болеслава Маркевича «д. Глазуново. Тихое счастье».

Пресс-служба Правительства Тверской области