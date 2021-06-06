В Фонде содействия предпринимательству Тверской области оформлен сотый в этом году заём

Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил сотый в этом году заём. Его получила фирма, которая в течение 10 лет сотрудничает с Фондом – тверская компания «Климентина», занимающаяся продажей мебели.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Клементина» на рынке с 1998 года. Заём требуется компании для расширения ассортимента – после пандемии коронавируса восстанавливается потребительский спрос, и магазину необходимо больше товаров в наличии. «За 23 года работы мы брали кредиты в различных банках, но самые выгодные условия и комфортное обслуживание – в Фонде содействия предпринимательству. Именно поэтому вот уже 10 лет мы взаимодействуем с Фондом», – отметил руководитель компании Вячеслав Иванов.

Для различных категорий малого и среднего предпринимательства Тверской области предусмотрено несколько видов займов – «Старт» для начинающих, «Приоритет» – под значимые для развития области проекты, «Доверие» – для тех, у кого нет залога. Кроме того, компании, работающие в одном из семи моногородов тверского региона, могут получить заём «Моногород» по льготной ставке 2%. А максимальная процентная ставка по займам Фонда для субъектов предпринимательства в настоящий момент не превышает 5%.

Для самозанятых Тверской области в Фонде в этом году появился заём «Самозанятость», заявки на получение которого уже принимаются.

Подробные условия кредитования можно узнать на сайте fondtver.ru, по телефону (4822) 78-78-58, или в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области