Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем русского языка и Пушкинским днем России

6 июня – День русского языка и Пушкинский день России. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Русский язык является уникальным наследием и достоянием нашей великой Родины. Основоположник современного русского литературного языка – выдающийся поэт Александр Сергеевич Пушкин. Через его произведения мы с раннего детства открываем для себя красоту и богатство родной речи, перенимаем любовь к Отчизне, бережное отношение к своей стране. Для Верхневолжья имя Пушкина имеет особое значение. Александр Сергеевич более 20 раз посещал Тверскую губернию. Тверь и Торжок, Старица и Берново навсегда вошли в историю как места творческого вдохновения поэта», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Верхневолжье поэт написал знаменитые стихотворения «Анчар», «Зимнее утро», «Поэт и толпа», седьмую главу романа «Евгений Онегин», посвящение к поэме «Полтава».

Сегодня в Тверской области проходит традиционный Пушкинский праздник в селе Берново Старицкого района. 6 июня 50-летие отмечает музей Александра Сергеевича Пушкина, расположенный в Берново.

На протяжении всего дня работает поэтическая площадка, пройдёт Пушкинский бал и мастер-классы по бальным танцам. На главной сцене организован показ спектакля Тверского театра кукол «Потешная сказка». Гостям праздника также представят концерт артистов Тверской академической филармонии.

На празднике развернуты книжный шатёр, ярмарка, аллеи художников, детская площадка. В музее организована интерактивная программа «Кружится вихорь шумный…». Одно из событий праздника – открытие персональной выставки мастера графики и акварели, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РФ Болеслава Маркевича «д. Глазуново. Тихое счастье».

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

Пресс-служба Правительства Тверской области