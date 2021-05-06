Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 830 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 94 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 138 591 человек, за последние сутки – 1 105 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 738 367, в том числе за последние сутки их проведено 2 131.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 521 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 621 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1070 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 822
Конаковский район 3089
Ржев 2327
Вышневолоцкий городской округ 2250
Калининский район 1753
Кимры 1676
Торжок 1653
Бологовский район 1073
Нелидовский городской округ 908
Бежецкий район 894
Кашинский городской округ 872
Осташковский городской округ 869
Старицкий район 864
Калязинский район 864
Лихославльский район 857
Торопецкий район 759
Весьегонский муниципальный округ 638
Максатихинский район 632
Западнодвинский муниципальный округ 588
Андреапольский муниципальный округ 538
Торжокский район 514
Оленинский муниципальный округ 459
Кувшиновский район 440
Зубцовский район 406
Рамешковский район 393
Спировский район 373
Ржевский район 339
ЗАТО Озёрный 303
Сонковский район 302
Селижаровский муниципальный округ 280
Кимрский район 280
Фировский район 233
Краснохолмский муниципальный округ 227
Бельский район 222
Лесной муниципальный округ 161
Кесовогорский район 157
Молоковский район 139
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 88
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области