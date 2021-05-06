Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 830 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 94 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 138 591 человек, за последние сутки – 1 105 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 738 367, в том числе за последние сутки их проведено 2 131.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 521 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 621 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1070 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 822

Конаковский район 3089

Ржев 2327

Вышневолоцкий городской округ 2250

Калининский район 1753

Кимры 1676

Торжок 1653

Бологовский район 1073

Нелидовский городской округ 908

Бежецкий район 894

Кашинский городской округ 872

Осташковский городской округ 869

Старицкий район 864

Калязинский район 864

Лихославльский район 857

Торопецкий район 759

Весьегонский муниципальный округ 638

Максатихинский район 632

Западнодвинский муниципальный округ 588

Андреапольский муниципальный округ 538

Торжокский район 514

Оленинский муниципальный округ 459

Кувшиновский район 440

Зубцовский район 406

Рамешковский район 393

Спировский район 373

Ржевский район 339

ЗАТО Озёрный 303

Сонковский район 302

Селижаровский муниципальный округ 280

Кимрский район 280

Фировский район 233

Краснохолмский муниципальный округ 227

Бельский район 222

Лесной муниципальный округ 161

Кесовогорский район 157

Молоковский район 139

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 88

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области