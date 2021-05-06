Из Кашина Тверской Крестный ход до Калязина в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского

6 июня в Кашине Тверской области пройдет Крестный ход в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Его участники пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который согласно преданиям в древние времена преодолевал сам тверской святой. Паломники объединятся с участниками XXII Волжского крестного хода, который стартовал 29 мая от истока Волги под Осташковом.

Маршрут крестного хода из Кашина продлится до церкви Вознесения Господня в Калязине. Там пройдет вечерня с акафистом перед мощами Макария Калязинского.

Торжества, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского продлятся в Тверской области по 8 июня.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни сделал неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле. На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями», ­– отмечает Губернатор Игорь Рудня.

К знаменательной дате приурочены тематические мероприятия. 6 июня в Кашине предусмотрена обширная культурная программа – выставки и ярмарка, концертная программа «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур».

Эстафету праздничных мероприятий в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского 7 июня примет город Калязин. Там состоится традиционный межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы.

В Калязинском краеведческом музее откроется экспозиция, посвященная историческому событию. Все экспонаты связаны с историей Троицкого мужского монастыря и почитанием преподобного Макария Калязинского.

8 июня в Калязине начнет работу выставка победителей областного дистанционного конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли», а также выставка картин народного художника России Людмилы Юга, посвященная святому преподобному Макарию Калязинскому и его обители.

Кульминацией торжеств станет праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной реки Волги.

Кроме того, жители и гости Верхневолжья смогут посетить виртуальную

выставку «Образ Макария Калязинского в памятниках древнерусского искусства в собрании Тверской областной картинной галереи». Она размещена на официальном сайте учреждения и будет доступна для просмотра до 20 июня.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. Он известен как целитель, пророк и подвижник. Макария Калязинского считают одним из первых паломников. Из основанной им обители он преодолевал путь в несколько верст вдоль берега реки Кашинки на могилы своих родителей и супруги в село Кожино. В этих местах спустя столетия долгое время существовала тропинка, которую в народе и называли «Макарьевой тропой».

Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю) 1483 года. Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области