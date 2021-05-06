Исторический фестиваль «Герои трёх эпох» пройдет в городе Торжке Тверской области

5 июня в Торжке Тверской области на территории Новоторжского кремля пройдёт исторический фестиваль «Герои трёх эпох», посвящённый героическим защитникам города в разные времена: эпоху Средневековья, Смутное время, годы Великой Отечественной войны.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей. Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятия фестиваля развернутся на трёх площадках, посвящённых разным периодам. Гости смогут примерить оружие и доспехи воинов Древней Руси, примут участие в исторических военных активностях, увидят зрелищные бои в исполнении участников реконструкторских клубов, исполнят любимые военные песни у солдатского костра.

В рамках фестиваля будут представлены выставочные проекты мемориального комплекса «Медное» - «Через всё прошли и победили» и «Слово печатное».

Все желающие смогут поучаствовать в ремесленных мастер-классах, побывать в музейном кукольном театре «Петрушкина карусель», посетить исторический тир.

Участниками фестиваля станут клуб исторической реконструкции и исторического фехтования «Тверские стрельцы» (г. Тверь), патриотический центр «Кавалер» (г. Москва), клуб исторической реконструкции «Вольная рать» (г. Торжок), группа «Новый век» (Торжокский район).

Открытие фестиваля состоится в 14:00 на территории Новоторжского кремля по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.1. Справки по телефону: +7(919)-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области