ПМЭФ-2021: Тверская область за два дня форума заключила соглашения по инвестпроектам на общую сумму более 90 млрд рублей

По итогам двух дней участия в Петербургском международном экономическом форуме Тверская область подписала соглашения, реализация которых предполагает 91 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Это инвестиционные проекты, направленные на развитие в Верхневолжье промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.

Глава региона принял участие в пленарном заседании, где выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках форума состоялся ряд встреч, переговоров, стратегических сессий.

«Очень результативный форум для тверского региона. Мы подписали соглашений на 91 млрд рублей. У нас появились новые партнеры, также мы подтвердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и заключили соглашения с иностранными компаниями. Уверен, что с такими партнерами Тверская область будет занимать лидирующие позиции», – прокомментировал итоги форума журналистам Игорь Руденя.

Губернатор отметил – по итогам предыдущих соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, в Тверской области уже реализуются проекты в сельском хозяйстве, машиностроении, малом бизнесе, инициативы по развитию общественного транспорта, строительству магистралей и другим направлениям.

4 июня на ПМЭФ глава региона и Председатель правления компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие по вопросам развития инфраструктуры участка трассы М-11 «Нева», который проходит по территории Верхневолжья.

С АО «Трансмашхолдинг» подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам развития и модернизации общественного транспорта Тверской области.

Соглашение с ООО «Холдинг Транспортные Компоненты» направленно на развитие в регионе кластера транспортного машиностроения.

Реализовать совместные проекты в социальной сфере Тверской области регион намерен с ПАО «Транснефть».

Накануне, 3 июня, было заключено соглашение по реализации инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности – созданию на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.

Кроме того, резидентами «Боровлево-3» станет компания «Фодеско-МАК», которая планирует в 2022 году начать строительство завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также Группа Компаний «Сегежа», планирующая построить завод по производству экологически чистой бумажной упаковки.

В рамках заключенного Правительством региона соглашения с «НТК» будет создан холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. На территории Андреапольского муниципального округа построят завод по глубокой переработке древесины.

Соглашением о сотрудничестве закреплено дальнейшее развитие проектов «Шелл» в Тверской области. Инвестпроект направлен на расширение производства концерна в городе Торжке.

Ещё одной важной частью деловой программы форума стало соглашение, которое даст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма на территории Верхневолжья. Тверская область войдет в «Большое Золотое кольцо» России. Создание нового турпродукта инициировано Федеральным агентством по туризму и Правительством Тверской области. Помимо Тверской в маршрут также включены Калужская, Рязанская и Тульская области. Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей.

Госкорпорация «Росатом» и Правительство Тверской области реализуют меры по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа.

Реализация соглашения с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству позволит региону расширить международные связи и популяризовать туристические маршруты Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области