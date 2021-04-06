Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

4 июня основным событием Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание, на котором выступил Президент России Владимир Путин. Участие в заседании принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В режиме видеоконференцсвязи в форуме участвовали Президент Аргентины Альберто Фернандес, Президент Бразилии Жаир Мессиас Болсонару, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Главной темой пленарного заседания стало преодоление последствий пандемии коронавируса. Владимир Путин отметил, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни, и сейчас, на этапе посткризисного восстановления, важно не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал.

«Нам удалось избежать резкого падения доходов. Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов. Адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована. Главный, системный ответ на вызовы безработицы, ключевое условие для повышения доходов людей – это экономический рост, новые, качественные рабочие места во всех отраслях и регионах страны», – сказал Президент.

К 2024 году, по словам Владимира Путина, в каждом регионе России необходимо обеспечить бизнес, частные капиталовложения и новые проекты прозрачными, предсказуемыми и комфортными режимами.

«Каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития, эта информация должна быть открытой для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникаций. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта», – прокомментировал Владимир Путин.

Глава государства также анонсировал начало действия нескольких мер поддержки, которые будут касаться не только бизнес сообщества, но и российских семей.

Так, будет расширена мера поддержки семей с детьми, которые родились после 1 января 2018 года, при получении ипотечного кредита. Ранее спецпрограммой могли воспользоваться родители двух и последующих детей, теперь мера поддержки будет доступна для семей, где родился первенец. Средства можно будет направить на приобретение жилья в новостройке или рефинансирование ранее взятых кредитов.

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 2-5 июня в северной столице. Главная тема форума в этом году – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

3 июня Тверская область подписала ряд соглашений, реализация которых предполагает порядка 60 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Так, были заключены соглашения с Госкорпорацией «Росатом», ООО «Герс Технолоджи», группой Компаний «Сегежа», компаниями «НТК», «Шелл», «Фодеско-МАК», Росагролизингом, Федеральным агентством по делам СНГ и другими.

4 июня на ПМЭФ-2021 были подписаны соглашения о сотрудничестве Тверской области с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», ПАО «Транснефть», АО «Трансмашхолдинг».

Пресс-служба Правительства Тверской области