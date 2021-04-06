На открытой площадке в Калязине Тверской области прозвучит духовная и светская музыка

7 июня в 12:00 в городском саду Калязина Тверской области пройдет гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души» с участием ведущих коллективов Верхневолжья и других регионов России. Событие стало частью празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Губернатор Игорь Руденя считает – святой Макарий Калязинский примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление православия на тверской земле.

500-летию обретения мощей святого посвящен XXII Волжский крестный ход, который начался 29 мая от истока Волги под Осташковом. Традиционно завершающим аккордом крестного хода является фестиваль в Калязине.

В этом году к участию заявлено более 100 исполнителей академических хоров и ансамблей из Твери, Ярославля, Дубны, городов Верхневолжья – Максатихи, Бежецка, Кашина, Калязина, Кимр, ЗАТО Озерный.

Главные праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, пройдут в Тверской области с 6 по 8 июня. Центральными площадками станут города Кашин и Калязин.

Торжества начнутся 6 июня в Кашине. В этот день предусмотрена культурная программа – выставки и ярмарка, концертная программа «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур».

В Кашин прибудут участники Волжского крестного хода. Они объединятся с паломниками крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и пройдут «Макарьевой тропой» – это путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

В Калязине откроются выставки и экспозиции, посвященные историческому событию. Кульминацией торжеств станет праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной реки Волги 8 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области