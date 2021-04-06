На открытой площадке в Калязине Тверской области прозвучит духовная и светская музыка

posted by Максим Малахов on пт, 06/04/2021 - 16:50

 

         7 июня в 12:00 в  городском саду  Калязина Тверской области  пройдет  гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души» с участием  ведущих коллективов Верхневолжья  и других регионов России. Событие стало частью празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Губернатор Игорь Руденя считает – святой Макарий Калязинский примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление православия на тверской земле.

         500-летию обретения мощей святого посвящен XXII Волжский  крестный ход, который начался 29 мая от истока Волги под Осташковом. Традиционно завершающим аккордом крестного хода является фестиваль в Калязине.

         В этом году к участию заявлено более 100 исполнителей академических хоров и ансамблей  из Твери, Ярославля,  Дубны, городов Верхневолжья – Максатихи, Бежецка, Кашина, Калязина, Кимр, ЗАТО Озерный.  

Главные праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, пройдут в Тверской области с 6 по 8 июня. Центральными площадками станут города Кашин и Калязин.

         Торжества начнутся 6 июня в Кашине. В этот день предусмотрена культурная программа –  выставки и ярмарка, концертная программа «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур».

         В Кашин прибудут участники Волжского крестного хода. Они объединятся с паломниками крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и пройдут «Макарьевой тропой» – это путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

В Калязине откроются выставки и экспозиции, посвященные  историческому событию. Кульминацией торжеств станет праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной реки Волги 8 июня.

        

Пресс-служба Правительства Тверской области