Игорь Руденя: Цифровизация – основной ключ к повышению эффективности работы государственной власти

Губернатор Игорь Руденя на площадке Петербургского международного экономического форума в комментарии телеканалу «Россия 24» рассказал об инструментах региональной инвестиционной политики.

«Прежде всего, это более предоставление специальных налоговых режимов, создание инфраструктуры для новых площадок со стороны правительства региона. Это более комфортное, более укоренное принятие решения по нормативно-правовому регулированию для конкретных отраслей и конкретных проектов. Ну и конечно, это цифровизация, благодаря которой значительно сокращается бумажный документооборот. Цифровизация – это основной ключ к повышению эффективности работы государственной власти», – отметил Игорь Руденя.

Напомним, делегация Тверской области, которую возглавляет губернатор Игорь Руденя, второй день работает на полях Петербургского международного экономического форума. В экспозиции ПМЭФ-2021 размещен стенд региона с макетами точек экономического роста. В первый день участия в форуме глава региона подписал ряд соглашений, реализация которых предполагает порядка 60 млрд рублей инвестиций в экономику Верхневолжья.

Сегодня деловая программа продолжается. Утром губернатор Игорь Руденя и председатель правления компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие в развитии инфраструктуры тверского участка трассы М11 «Нева». Предполагается установка многофункциональных зон придорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи, а также строительство транспортной развязки под Вышним Волочком. Размер инвестиций составит более 39 млрд рублей.

В течение дня планируется подписание еще нескольких знаковых для региона соглашений.

Также губернатор Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.