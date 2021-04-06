ПМЭФ-2021: Правительство Тверской области и ПАО «Транснефть» будут развивать сотрудничество по реализации проектов в социальной сфере

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Тверской области и ПАО «Транснефть», направленное на реализацию совместных проектов в социальной сфере на территории региона. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Руденя и президент, председатель правления ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

«Компания на протяжении многих лет работает в Тверской области. Сегодня в рамках соглашения мы систематизировали весь объем социальных программ Транснефти. Это социальные проекты, поддержка школ, поставка школьных автобусов, работа с детьми по образовательным программам, наполнение библиотек, экологические программы. Для нас сотрудничество с Транснефтью – это рабочие места, достойная заработная плата сотрудников», – подчеркнул Игорь Руденя.

Николай Токарев подчеркнул готовность продолжать сотрудничество по всем направлениям работы, которые реализуются в Тверской области, в том числе социального характера.

«Теперь эти позиции закреплены соглашением. За последние 2,5 года Транснефть оказала благотворительную помощь, в том числе в развитии Ржевского мемориала. В ближайшие четыре года планируем вложить 12 млрд рублей инвестиций в реализацию наших программ в Верхневолжье», – сказал Николай Токарев.

Подписание соглашения предусматривает совместные шаги по решению целого ряда важных вопросов. Планируется участие компании «Транснефть» в строительстве на территории тверского региона новых инфраструктурных объектов, в стимулировании инновационной и научно-технической деятельности, взаимодействие по обеспечению комплексной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, включая сохранение экологии Верхневолжья.

Будет проработан вопрос дополнительных инвестиций Транснефти на территории Тверской области. Также предусматривается использование компанией производственных мощностей промышленных предприятий Верхневолжья.

ПАО «Транснефть» – оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в активе которого 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающих станций, свыше 24 млн кубометров резервуарных емкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведенных в России нефтепродуктов.

Пресс-служба Правительства Тверской области