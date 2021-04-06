В столице Верхневолжья простились с главным режиссёром Тверского драмтеатра, Народной артисткой России Верой Ефремовой

4 июня в столице Верхневолжья простились с главным режиссёром Тверского областного академического театра драмы, Почётным гражданином Тверской области Верой Андреевной Ефремовой. Народная артистка России ушла из жизни 2 июня.

«Яркий художник, умелый руководитель, она по-новому открывала зрителю немеркнущую классику драматургии. Каждый поставленный ею спектакль неизменно становился событием в культурной жизни Верхневолжья. Благодаря незаурядному педагогическому таланту Вера Андреевна подготовила целую плеяду молодых актеров, которые сегодня продолжают путь своего Учителя. Уверен, что наследие Веры Андреевны Ефремовой будет всегда служить профессиональным ориентиром для творческого коллектива Тверского областного академического театра драмы», – отметил в соболезновании коллективу театра Губернатор Игорь Руденя.

Вера Ефремова родилась 10 ноября 1929 года в Москве в известной театральной семье. Продолжая семейные традиции, получив образование (Саратовский государственный университет и ГИТИС им. Луначарского), она работала в театрах Саратова, Челябинска, Рязани, Калуги, Ульяновска.

Тверской академический театр драмы Вера Ефремова возглавляла с 1974 года. За это время ею поставлено более 35 спектаклей, она автор целого ряда инсценировок по произведениям русской и современной классической литературы.

Вера Ефремова – Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии, обладатель многочисленных наград и престижных премий в сфере культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области