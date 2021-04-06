ПМЭФ-2021: Правительство Тверской области ООО «Холдинг Транспортные Компоненты» заключили соглашение о развитии в Верхневолжье кластера транспортного машиностроения

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между Правительством Тверской области и ООО «Холдинг Транспортные Компоненты», направленное на развитие кластера транспортного машиностроения на территории Верхневолжья.

По словам Губернатора Игоря Рудени, создание кластера позволит локализовать в Тверской области отраслевые производства, от выпуска комплектующих до вагонов скоростных поездов нового поколения.

Частью инновационного кластера транспортного машиностроения тверского региона станет Промышленный технопарк КСК.

Проект Промтехнопарк КСК стартовал в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке расположены 8 организаций, в которых трудятся более 1 тысячи человек.

Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг», в частности, Тверской вагоностроительный завод.

В течение 2021 года промышленный технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году управляющей компании Промтехнопарка КСК получено более 250 млн рублей для возмещена части затрат на приобретение оборудования. Аналогичные объемы господдержки планируются и в текущем году.

Пресс-служба Правительства Тверской области