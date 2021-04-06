Правительство Тверской области и компания «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию общественного транспорта в регионе

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали 4 июня Губернатор Игорь Руденя и Президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

В рамках подписанного соглашения стороны будут развивать на территории региона систему различных видов электротранспорта, в частности, трамвайное движение, транспортную инфраструктуру, цифровизировать сферу пассажирских перевозок, обновлять парк подвижного состава.

«В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери. У компании «Трансмашхолдинг» есть успешный опыт участия в подобных проектах на основе концессионных соглашений. На предприятиях холдинга, в том числе в Тверской области, сегодня выпускаются удобные, энергоэффективные трамваи последнего поколения. Рассчитываем, что наше сотрудничество будет плодотворным», – подчеркнул Игорь Руденя.

3 февраля 2020 года в областной столице состоялся запуск первого этапа новой модели пассажирских перевозок. На данный момент в Твери на 85 маршрутов выходит 471 автобус современного класса. Ежедневно они обслуживают более 18 тысяч пассажиров.

Сейчас в регионе начинается реализация нового этапа создания новой транспортной модели на территории Тверской области. 3 июля она начнёт работать ещё в 4 городских агломерациях региона – это территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.

Благодаря развитию транспортной системы в Тверской области появляются новые рабочие места для местных жителей, а также улучшается качество жизни населения.

Кроме того, в рамках соглашения с АО «Трансмашхолдинг» отмечено еще одно направление взаимодействия – это создание условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу и повышение инвестиционной привлекательности Тверской области.

«Мы подойдем с особой ответственностью к его реализации – ведь здесь расположено одно из важнейших предприятий холдинга, живут десятки тысяч наших сотрудников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода. Успех проекта будет означать повышение качества жизни наших коллег, их родных и близких», – считает Андрей Бокарев.

На территории Тверской области расположено одно из крупнейших предприятий ТМХ – Тверской вагоностроительный завод, который специализируется на выпуске пассажирских вагонов локомотивной тяги и электропоездов.

Пресс-служба Правительства Тверской области