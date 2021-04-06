ПМЭФ-2021: Губернатор Игорь Руденя принял участие в стратегической сессии партии «Единая Россия» по инфраструктурным проектам

4 июня Губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в стратегической сессии партии «Единая Россия» на тему «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста». Один из ключевых вопросов – газификация.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по бесплатному проведению газа до границы земельного участка, что позволит снизить затраты жителей при газификации. Она была озвучена в апреле этого года во время визита в Тверскую область временно исполняющего обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина. 2 июня Совет Федерации одобрил соответствующий федеральный закон.

«Документ вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры, сроки подключения. Для нас важно не просто дойти до земельного участка, важно дойти до каждого дома. Отдельную помощь необходимо оказать ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам», - отметил Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В этом году в Верхневолжье расширены областные меры поддержки по газификации домов и квартир льготных категорий граждан. Размер компенсации составляет 29 700 рублей при подключении дома, 9 900 рублей – квартиры.

Сейчас главными направлениями газификации в Тверской области являются 10 районов области, куда еще не пришло голубое топливо.

«Программа газификации нашего региона стала одной из наиболее масштабных, и это не случайно, ведь Тверская область - самый крупный субъект Центрального федерального округа. До 2025 года нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов. Регион полностью готов к работе: заложено финансирование, определены параметры, подготовлена градостроительная документация. Газификация - один из ключевых факторов развития муниципалитетов, повышения качества жизни людей», – считает Игорь Руденя.

Впервые газ придёт в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Общий объём финансирования Программы газификации Тверской области составляет 23,5 млрд рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 15,9 млрд рублей, областного бюджета – 940 млн рублей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.

Также на стратегической сессии речь шла об обновлении в регионах парка школьных автобусов, машин скорой медицинской помощи, развитии региональной инфраструктуры в рамках партийных проектов – это строительство и реконструкция сельских домов культуры, библиотек, детских школ искусств, переоснащение детских театров и театров в малых городах, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ещё одна инициатива «Единой России», поддержанная Президентом страны, предоставление инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент и на длительный срок. По словам Губернатора Игоря Рудени, эта мера поддержки позволит усилить работу по ключевым направлениям, в том числе по приведению в порядок дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области