В Тверской области будет создан новый деревоперерабатывающий холдинг

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве Тверской области и ООО «Новая транспортная компания» в сфере глубокой переработки древесины. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель Совета директоров ООО «Новая Транспортная Компания» Руслан Пряников.

В рамках реализации проекта «Новой Транспортной Компании» в Тверской области будет создан единый вертикально-интегрированный холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. В частности, на территории Андреапольского муниципального округа будет построен завод по глубокой переработке древесины.

На высокотехнологичном производстве планируется выпускать широкий ассортимент продукции из древесины – топливные брикеты, древесный уголь и сухие фасованные дрова по европейским стандартам, шпон, фанеру, пиломатериалы и погонажные изделия.

В течение шести лет в реализацию инвестиционного проекта планируется вложить порядка 2 млрд рублей и создать свыше 390 новых рабочих мест.

По мнению Игоря Рудени, для Андреапольского муниципального округа создание холдинга открывает новые возможности в развитии экономики, создании привлекательных условий для работы местного населения.

Поручение о полном запрете вывоза из России необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород дал Президент России Владимир Путин. Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. Кроме того, глава государства предложил запустить для деревообрабатывающих предприятий малого и среднего бизнеса с 1 января будущего года специальную программу модернизации на базе Фонда развития промышленности. Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины.

Планируется стимулировать потребление продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, а также обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала.

Пресс-служба Правительства Тверской области