Жители и гости Тверской области смогут услышать выступления лучших музыкантов на Летнем джазовом фестивале

Тверская филармония приглашается жителей и гостей областной столицы посетить концерты традиционного Летнего джазового фестиваля. В этом году он пройдет с 10 по 17 июня.

«Областная филармония всегда дарит нам интересные премьеры, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами, масштабные проекты, которые уже получили признание публики. Все это – важный вклад в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

10 июня в 18:30 в Тверской академической областной филармонии в рамках фестиваля выступит старейший и известнейший биг-бэнд страны – Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Сегодня в составе оркестра множество молодых талантов – музыкантов-виртуозов, мультиинструменталистов, владеющих мастерством игры в разных направлениях и стилях. Именно их джазовые критики называют надеждой отечественного джаза.

17 июня в 18:30 впервые в Твери выступят эстрадно-джазовая певица, автор песен, актриса, телеведущая, участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова «MIRAIF». На счету у группы уже несколько успешных студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы. Музыканты – участники джазовых фестивалей, в том числе, «Усадьбы Джаз» в подмосковном Архангельском, CITYJAZZ и других крупных международных проектов.

Ознакомиться с программой летнего джазового фестиваля и приобрести билеты на концерты можно на сайте: https://quicktickets.ru/tver-filarmoniya.

Пресс-служба Правительства Тверской области