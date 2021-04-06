В Берново Тверской области на Пушкинском празднике поэзии будет работать несколько тематических площадок



6 июня в музее Александра Сергеевича Пушкина в селе Берново Старицкого района пройдёт праздник поэзии, посвященный дню рождения поэта. Начало мероприятий в 10:00.

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

«Наш долг – хранить богатое духовное наследие и великую русскую культуру, которые объединяют народ, вызывают чувство гордости за нашу любимую Родину», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Гостей мероприятия у парадного входа музея будет встречать муниципальный эстрадно-духовой оркестр города Твери. В 11.00 состоится официальное открытие праздника и возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина.

Будет работать сразу несколько тематических площадок. На площадке «У музея» представят поэтический пролог «Руслан и Людмила», выступят студенты Тверского музыкального колледжа им.М.П. Мусоргского, пройдёт Пушкинский бал и мастер-классы по бальным танцам.

У памятника А.С. Пушкину традиционно будет работать поэтическая площадка, где можно почитать или послушать стихи Александра Пушкина или авторское творчество в рамках конкурсов чтецов «Читаем Пушкина» и «Пишем письмо Пушкину».

На главной сцене состоится показ спектакля Тверского театра кукол «Потешная сказка». Гости праздника также смогут увидеть литературно-музыкальную композицию «Мой Пушкин» и концерт артистов Тверской академической филармонии.

До 15:00 будет работать книжный шатёр, ярмарка, аллеи художников, детская площадка. В музее пройдёт интерактивная программа «Кружится вихорь шумный…». В рамках праздника состоится открытие персональной выставки мастера графики и акварели, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РФ Болеслава Маркевича «д. Глазуново. Тихое счастье».

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.



Пресс-служба Правительства Тверской области