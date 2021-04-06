8 июня – День социального работника

Уважаемые работники органов социальной защиты населения, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы избрали делом своей жизни служение людям – тем, кто больше всего нуждается в заботе и поддержке государства и общества. Тверская область гордится работниками отрасли социальной защиты населения, которые в своём ежедневном труде наряду с профессионализмом проявляют высокие нравственные качества – душевную чуткость, сострадание, доброту, сердечную отзывчивость и щедрость. Каждый из вас – человек большого сердца.

Важно, что сегодня, активно внедряя в своей работе современные технологии и методы, вы сохраняете приверженность традициям милосердия, вкладываете в свой труд душу. Благодарю вас за служение людям и преданность своему делу. Желаю вам новых успехов в благородном труде на благо жителей Тверской области, счастья, благополучия и семейного тепла!

Губернатор Тверской

области И.М. Руденя.

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Уважаемые работники социальной сферы Конаковского района!

Поздравляем вас от всей души с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Именно на вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся в особой заботе. А социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая требует высокой квалификации, глубоких знаний, особого склада характера, преданности избранному пути и огромного терпения.

Приятно отметить, что в системе соцзащиты Конаковского района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Ваша забота, дорогие работники соцсферы, необходима многодетным семьям, подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной и ответственной работе! Мира, добра и любви!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И. Дородных, Глава Конаковского района

О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин