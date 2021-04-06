КАНИКУЛЫ! ОТДЫХ! ЛАГЕРЬ!

Началась пора летних каникул. В этом году в Конаковском районе летними муниципальными пришкольными лагерями с дневным пребыванием детей будет охвачено более 3,5 тысяч школьников.

Существенная финансовая нагрузка на организацию отдыха в муниципальных детских лагерях ложится на бюджет Конаковского района. Один день пребывания ребенка в лагере обходится местной казне в 162 рубля 75 копеек. Нормативное возмещение за счет субсидии областного бюджета составляет 85 рублей в день на человека. Всего в районном бюджете на финансирование летней оздоровительной кампании детей предусмотрено 5 миллионов 633,4 тысячи рублей. Кроме того, более шести миллионов рублей составляет субсидия из регионального бюджета.

Аггюль БОРОДИНА, заместитель главы администрации по социальной политике:

- Согласно постановлению администрации Конаковского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Конаковского района в 2021 году», этим летом в Конаковском районе открыто 33 муниципальных лагеря с дневным пребыванием детей. Летним отдыхом планируется охватить 3575 человек, что составит более сорока процентов от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях района.

Михаил КОЖЕХОВ, начальник управления образования администрации Конаковского района:

- Стоит отметить, что все оздоровительные лагеря будут работать в соответствии с новыми санитарными правилами, связанными с соблюдением условий по недопущению распространения COVID-19. Медосмотр для работы в лагерях проведен для более чем 500 работников. Кроме того, не ранее чем за 3 дня до начала смены работники лагерей и пищеблоков прошли лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию. Активно продолжается и вакцинация от COVID-19. Организовано питание воспитанников лагерей. Его обеспечивает ООО «Каравелла» и в одном лагере в поселке Козлово – ИП Агеева.