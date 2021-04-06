ЗАПУСКАЕМ ЛЕТО!



В первый день лета, когда отмечается Международный день защиты детей в районном дворце культуры «Современник» состоялось традиционное открытие летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях Конаковского района.

Праздник прошел в формате театрализованной игровой программы, которая называлась «Летний ЗАПУСКной». Со сцены детям пожелали отличного отдыха почетные гости: заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов и директор ДК «Современник» Наталья Сергеева.

Авторы и ведущие Ольга Гулеева и Светлана Кустова смогли, что называется, «прокачать» зал. В атмосферу радости и позитива были вовлечены все: и детки, которые, буквально, стояли на головах, и звукооператор, успешно ставший диджеем праздника, и волонтеры ЦМП «Иволга», раздававшие волшебные неоновые палочки. С ними зрительный зал в полной темное устроил увлекательный флэшмоб.

Отдел по работе с детьми, подростками и молодежью ДК «Современник» эту интерактивную программу два раза подряд в один день! Всего ими было охвачено около 850 детей, за один раз зал не смог вместить всех желающих! Счастливыми участниками стали воспитанники лагерей средних школ № 3, 6, 7, 8 и 9, коррекционной школы № 4 и гимназии № 5 г. Конаково, а также ДЮЦ «Новая Корчева», ХШМиЮ, ЦВР, ДЮСШ «Единоборств» и дворца спорта «Дельфин». И в конце за активное участие в празднике дети получили подарки!

Подготовил М.МАЛАХОВ.

Фото автора.