СЕГОДНЯ К НАМ ПРИБЫВАЕТ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД



Знаменательное в духовной жизни Тверского региона событие - «Волжский крестный ход» проходит уже в 22-й раз. Ход начал свой путь 29 мая от истока великой русской реки Волги. В этом году он посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

В торжественном открытии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, жители и гости Верхневолжья. Делегацию Конаковского района возглавил его глава Олег Лобановский.

Сегодня крестный ход прибывает в Конаковский район. Днем он делает остановку в селе Городня, а в 7 часов вечера его ожидают на пристани г. Конаково. Крестный ход пройдет по центральным улицам города к домовой церкви Михаила Тверского и Анны Кашинской на ул. Баскакова, где в 20-00 начнется вечернее богослужение.