МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В праймериз приняли участие около 10 процентов от числа избирателей Конаковского района.

В Конаковском районе, как и во многих регионах России, применялась смешанная система предварительного голосования – выборщики голосовали онлайн с 24 по 30 мая или очно в воскресенье, 30 мая. Жители Конаковского района голосовали по трем бюллетеням - в Госдуму по списку, в Госдуму по округу и в Законодательное собрание. Итоговые протоколы поступили от 11 счетных комиссий, которые были направлены в региональный оргкомитет. На предварительном голосовании «Единой России» в Государственную Думу РФ по региональному списку большинство голосов жители Конаковского района отдали за советника Президента РФ Владимира Васильева (72%) и руководителя регионального штаба акции «Мы вместе» Юлию Саранову (54). По 180-му Заволжскому округу в Госдуму победил Владимир Васильев, по 179-му Тверскому округу - Юлия Саранова.

В Законодательное собрание по 179 Тверскому округу 4844 жителя Конаковского района проголосовали за Александра Слепышева, 4203 - за Дмитрия Щурина и 1124 - за Марину Маматказину. По 180 Заволжскому округу в Законодательное собрание 2466 голосов жителей Конаковского района набрал Константин Буевич, 2441голос - Роман Щеглов. Теперь те кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов жителей, будут выдвинуты для участия в выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания региона.

Глава Конаковского района Олег Лобановский, секретарь Конаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и кандидаты в депутаты, благодарят жителей Конаковского района, принявших участие в праймериз за высокую социальную активность и поддержку кандидатов от Партии.

- Я благодарю за поддержку каждого жителя Конаковского района, отдавшего свой голос за кандидатов. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в стране, которая проводит эту процедуру и выдвигает тех кандидатов, которых выбрали люди, - отметил Олег Лобановский.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

Новое кораблестроительное предприятие в Конаковском районе спустило на воду первое речное судно.

Компания «Волжские верфи» реализует в Конаковском районе проект по созданию производства судов и плавучих конструкций с использованием современных композитных материалов. В мае на воду спущен первый двухпалубный катамаран Pacifico 99.

История создания компании началась в 2020 году, когда один из ее основателей Кирилл Евдаков решил купить в России небольшую лодку удобную для эксплуатации на Волге. Подходящей модели не нашел, а заграничные аналоги не подошли по цене и техническим характеристикам. Инженерный склад ума позволил бизнесмену построить лодку с малой осадкой для подхода к необорудованному берегу.

- В Конаковском районе много рек и озер, это излюбленное место для яхтенного отдыха, - акционер ООО «Волжские верфи» Кирилл Евдаков. - Здесь развита инфраструктура, есть тихие зеленые уголки, позволяющие отлично провести время и вырваться из суеты больших городов. Но путешественники на судах мучаются - нет возможности выйти на берег! Безопасно пришвартоваться можно только к оборудованным пристаням. А их практически нет. Решение компании «Волжские верфи» - яхта для речного круиза. Ее стоимость значительно ниже зарубежных аналогов, а техническая составляющая соответствует мировым стандартам.

Команду единомышленников Евдаков нашел во Владивостоке, а проектировщика в Тайланде. Первая лодка - Pacifico 99 в базовой комплектации - универсальная яхта для семейного отдыха, рыбалки, длительных выходов и дневных прогулок. Легкий корпус из стеклопластика на эпоксидном связующем делает судно быстрым и экономичным, а мореходные обводы корпуса позволяют выдержать небольшой шторм.

- Будущее этих лодок - внутренний туризм. Это не только корабли для богатых людей. Сейчас нами просчитывается экономический проект конструкции лодки с электромотором. Подобные мощности не требуют документов, их можно отдавать в аренду людям. А главное лодка будет иметь систему, препятствующую выходу в район судовых ходов. У нее будет выключатся двигатель и будет срабатывать сигнализатор при приближении к судовому ходу. Это 50 миль до ближайшего укрытия, - пояснил акционер ООО «Волжские верфи» Кирилл Евдаков.

В ближайшее время компания выпустит еще 9 единиц техники, расширит ассортимент выпускаемой продукции за счет ввода 4 новых моделей судов. Сегодня штат сотрудников насчитывает 40 человек. Существует потребность в кадрах. Компания ищет ответственных, мотивированных людей с общестроительным опытом. «Волжсие верфи» готовы обучить всех желающих основам судостроения, предложить достойную оплату труда. В планах создать команду асов, которая будет владеть всеми видами судоремонтных работ.

Также для развития верфи компании нужна подходящая территория - ровный ландшафт с выходом к реке. По вопросу подбора участка, позволяющего организовать спуск-подъем судов, состоялась рабочая встреча с представителями администрации Конаковского района и администрацией города Конаково.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил:

- Создание инфраструктуры для обслуживания судов сложно переоценить! Появление сервисного центра с командой квалифицированных специалистов, возможность ремонта, зимовки, консервации судна, подготовки к навигации и других услуг привлечет дополнительные суда на акваторию Иваньковского водохранилища и увеличит туристический поток в районе.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ РАЙОНА

Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд прошел в Тверском ФОК имени Султана Ахмерова. Семья Тушковых из Редкино завоевала серебряные медали.

Впервые семейный фестиваль по программе многоборья ГТО в Тверской области прошел в 2019 году, тогда он был совмещен с традиционным фестивалем спортивных семей. На старт отборочного муниципального этапа в Конаковском районе вышло 3 семьи. С огромным преимуществом 1 место заняла семья Рязановых. Следующим этапом стал региональный этап, в котором приняло участие также 3 команды. И на этот раз семье не было равных. В итоге Рязановы выиграли путевку в г. Сочи и представляла Тверскую область на Всероссийские соревнования среди спортивных семей, где показали хорошие результаты. В 2020-м из-за пандемии мероприятие отменили. В этом году фестиваль собрал 25 команд из Твери, Бежецка, Лихославля, Весьегонского муниципального округа, Вышневолоцкого городского округа, а также Конаковского, Старицкого и Кесовогорского районов.

- Участие в фестивале позволяет нам не только активно вовлекать семьи в занятия физической культурой и спортом, но и служит основой для продвижения традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни. Мы искренне хотим, чтобы в каждой семье Конаковского района могли с гордостью сказать, что они готовы и к труду, и к обороне, - отметила руководитель отдела культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова.

В семье Тушковых немало уделяется внимания здоровью и физической культуре. Поэтому советский лозунг и аббревиатура ГТО - и дань традициям, и часть семейной истории.

Представитель старшего поколения Сергей Марюков - титулованный спортсмен, известный лыжник Тверской области, призер Чемпионата Мира среди ветеранов. В составе российского квартета он завоевал серебряную медаль международного первенства в эстафете 4х5 километров на знаменитом лыжном курорте Вуокатти (Финляндия).

Именно дедушка стал капитаном команды. А идею участия в соревнованиях предложил внук Андрей, который учится в Городенской Православной гимназии и серьезно занимается дзюдо, победитель первенства области! В состав семейной команды также вошли мама Наталья и папа Антон - занимаются фитнесом в свободное время.

Спортивная программа фестиваля была составлена с учетом требований по тестированию для каждого члена команды по возрасту. Больше всего испытаний необходимо было пройти самым юным участникам семейных команд. Итоги соревнований подводились по сумме результатов, достигнутых всеми участниками семейных команд. Семья Тушковых заняла 2 место, немного уступив семье из г. Твери.

- Доброжелательная атмосфера, интересные люди кругом, все друг друга поддерживают, - делится впечатлениями Сергей Марюков. - Переживал за сноху. Видел, что наклоны и отжимания не получаются у нее так как надо. Самые серьезные испытания были у внука. Его конкурсные задания требовали физической подготовки, выносливости и ловкости. Парень справился. Горжусь им. Мы могли бы претендовать на первое место, но у нас было мало совместных тренировок. Но наша семья вдохновилась, вошла в азарт, так сказать, мы еще поборемся за первое место!

Семейное движение ГТО в Конаковском районе набирает обороты, результаты участников год от года производят ощутимый резонанс. Участие в фестивале становится массовым и престижным! Администрация Конаковского района реализует различные программы для оздоровления жителей и пропаганды массового спорта, правильного образа жизни. Разрабатывается муниципальный проект по укреплению общественного здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи Конаковского муниципального района Тверской области на 2021-2024 годы. Он реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

ПОБЕДА КОНАКОВСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ

Дарья Волкова стала победителем областного конкурса чтецов «Александр Невский – великое имя России».

В этом году в стране отмечают 800 лет со дня рождения Великого князя Александра Невского. В честь этого события на Малой сцене киноконцертного зала Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» был организован конкурс чтецов «Александр Невский – великое имя России. Главная цель творческого соревнования - продвижение и популяризация литературного и исторического наследия России через героический и самоотверженный подвиг великого воина, защитника России и хранителя русского государства.

Его учредитель - Министерство культуры Тверской области и главный организатор - Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» - уверены, что конкурс призван решить важные задачи формирования духовно-нравственных и исторических ценностей подрастающего поколения. А кроме того, привлечь внимание к искусству художественного слова, публичного выступления и исполнительского мастерства, ярким творческим индивидуальностям из числа детей и молодежи.

На конкурс поступило около 200 заявок от трех возрастных групп участников (5-8 лет, 9-13 лет и 14-17 лет) из Конаковского, Бельского, Вышневолоцкого, Торопецкого, Старицкого, Кимрского, Жарковского, Кувшиновского, Калининского районов Тверской области, а также городов Осташков, Торжок, Бежецк, Кувшиново, Пено, Лихославль, Тверь, поселков Рамешки и Лесное.

Основное условие каждой из представленных работ - декламация произведений русских поэтов, воспевающих героизм защитников России, славу русского воинства.

12-тилетняя Дарья Волкова, участница театральной студии «Компот» ДК «Современник», получила Гран-при во 2-ой возрастной категории (9-13 лет). К конкурсу Дарью готовила Ольга Гулеева. Для выступления было выбрано стихотворение Майи Румянцевой «Красота».

- Когда мне Ольга Александровна предложила участвовать в конкурсе, я сразу согласилась. Но не предполагала, что будет так тяжело! Мы тщательно разбирали произведение, ставили акценты. Много было ошибок и даже разногласий. Справиться помогла сама тема стихотворения, она о победе над собой, о преодолении трудностей на жизненном пути. Это мне очень близко. Сейчас я как раз учусь преодолевать трудности и находить выход из любой ситуации, - делится впечатлениями Дарья.

Помимо тетра Дарья увлекается танцами, вокалом и игрой на гитаре. В планах - закончить школу с золотой медалью, развивать навыки художественного чтения и театрального искусства.

- Много работать, чтобы в дальнейшем побеждать в конкурсах и в жизни, - резюмировала девочка.

Желаем талантливой школьнице из Конаковского района исполнения всех желаний и реализации задуманного! А еще как можно лучше и насыщеннее провести летние каникулы!

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА