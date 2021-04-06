ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?

Если верить всемирной статистике, на настоящий момент лидером среди стран, где привито от новой коронавирусной инфекции максимальное количество населения, является маленькое государство Мальта – там вакцинацией было охвачено уже более 70 процентов населения. Хорошо обстоят дела в Великобритании и США, где более половины населения сделали прививку хотя бы один раз (если она осуществляется двухкомпонентной вакциной). Россия в этом списке занимает пока скромные позиции – 11 с небольшим процентов. Что касается Тверской области, то по состоянию на 1 июня было привито более 133 тысяч жителей региона. В общем, нам есть куда двигаться.

К сожалению, люди прививаться не спешат. Кто-то опасается побочных действий, кто-то не верит в эффективность, но – напротив, верит в различные «теории заговора». Существенная часть переболела ковидом, и, даже если диагноз не подтвердился лабораторно, количество антител в крови говорит о перенесенном заражении. И такие люди тоже не считают необходимым вакцинироваться. Что, в общем-то, разумно - в первую очередь, надо привиться тем, у кого нет иммунитета, и особенно – людей из групп риска: старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, работникам здравоохранения, образования, торговли, транспорта, социальных служб и других сфер, где приходится контактировать с большим количеством людей.

Сегодня мы хотим поделиться мнениями людей, которые привились и благополучно перенесли вакцинацию и тех, кто переболел, когда вакцины еще не было. Они живут среди нас, это – наши земляки.

БОЛГАРЫ ХОТЯТ НАШУ ВАКЦИНУ

Рассказывают пенсионеры Юрий и Людмила Булгаковы:

Мы - жители г. Конаково, но сейчас на пенсии проживаем в Болгарии. Зимой приезжали в Россию подлечиться и сделать прививки от коронавируса (вакцина Спутник-V). Сделали, все прошло удачно. Хочется добавить, что в Болгарии тоже идет вакцинация, и люди по этому поводу переживают не меньше чем в России. Болгарские соседи часто заглядывают к нам в гости. Мы рассказали им про то, что вакцинировались. Они отвечают, что тоже предпочли бы российскую вакцину!

Не должно быть сомнений, что на сегодняшний день вакцинация - это самый эффективный способ защиты от COVID-19. Какой-то фатальной опасности для человека в вакцине нет. Но, конечно же, решение о вакцинировании каждый принимает сам, посоветовавшись с лечащим врачом. Необходимо учитывать свое общее состояние, имеющиеся заболевания и так далее. При отсутствии противопоказаний и рисков для здоровья вакцинирование формирует даже более мощный иммунитет, чем после пережитого заражения COVID-19.

ПРИВИВКА – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

Наталья СЕРГЕЕВА, директор МБУ РМЦ ДК «Современник» Конаковского района рассказала о том, как тяжело болеть коронавирусом.

- Я из тех, кто оказался «первопроходцем» в пандемии новой коронавирусной инфекции: вирус настиг меня еще в «первую волну». В один момент стало плохо. Скажу, что всю жизнь у меня практически не бывало во время болезни высокой температуры. А тут термометр показывает 39,5. Ни кашля, ничего больше не было, обоняния не теряла. Но ты начинаешь задыхаться, возникают боли в мышцах спины и груди, в общем, крутит тело, как в мясорубке, лежать можно было только на боку.

Во всем организме - огромная слабость и неспособность вообще что-либо делать, нет аппетита. Еще одна неприятная особенность - не приходит сон, ты засыпаешь на 40 минут, а такое впечатление, что сутки прошли. Но спать при этом хочется постоянно, так как сильная слабость.

Все эти симптомы длились дней семь. На тот момент не сразу можно было пройти компьютерную томографию, и когда, наконец, я добралась до КТ, узнала, что у меня 36 процентов поражения легких. Госпитализация, месяц на выздоровление…

Стараюсь все так подробно расписать, в первую очередь для тех, кто думает, что его это не коснется. Если бы вакцина была изобретена тогда, я бы обязательно вакцинировалась, только бы не испытать всего вот этого. И даже возможные, вполне терпимые (как рассказывают те, кто уже привился) побочные явления после вакцины – это ничто по сравнению с той болью, дискомфортом и угрозой жизни, которые обязательно будут, если коронавирус, не дай бог, не пройдет стороной мимо вас. Потому что, мне еще повезло, а сколько людей скончались от «короны» или от обостренных ею заболеваний?

Никому не пожелаешь перенести такую болезнь! Поэтому, если прививка дает возможность не заболеть, ее нужно делать обязательно! Ведь жизнь не остановить и вечно в масках ходить не будешь, по домам сидеть на самоизоляции - тоже. Поэтому, прививка - это самый разумный и надежный способ вернуть общество к нормальной жизни.

ВАКЦИНИРУЮТСЯ ПЕДАГОГИ

Учителя Конаковской средней школы № 7 г. Конаково Валентина Андреевна Подкина и Леонтий Борисович Асланбеков недавно сделали прививку от коронавируса.

- Лучше привиться, чем жить под угрозой заражения. Сделали прививки вместе с семьей. Все прошло благополучно! Будем жить, работать и радоваться жизни! – Утверждают они.

Еще один педагог той же школы - Валентина Васильевна Ефимова также делится своими впечатлениями от перенесенной вакцинации:

- Я сделала прививку, потому что нужно быть здоровой, чтобы планировать дела и жить полной жизнью. У меня медицинский отвод от всех прививок, но я все равно рискнула и сделала себе вакцину от ковида. Прививка прошла нормально, все по стандарту, каких-то неприятных последствий не случилось. На лето смело планирую отпуск.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Елена Абрамова, фармацевт одной из аптек сети «Алоэ» г. Конаково с многолетним опытом, считает, что прививаться от коронавирусной инфекции необходимо людям с хроническими заболеваниями и солидного возраста.

- Мне повезло, говорит Елена Николаевна, - в первую и вторую волну ковидом я не болела, хотя наша работа связана с общением с большим количеством больных людей. Каждый день мы узнаем от переболевших этим опасным заболеванием или от их родственников все новые тяжелые последствия ковида. Болели и коллеги, некоторые тяжело. Решила не рисковать и этой весной привилась вместе с мужем вакциной «Спутник». И первую, и вторую прививку перенесла без особых симптомов, была лишь небольшая температура. Считаю, что ковид опасен, прививаться необходимо, особенно пожилым. Конечно же, окончательное решение должен принять врач, взвесив все противопоказания и анамнез каждого человека.

ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ОТХОДЯ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА

На прошлой неделе на крупнейшем предприятии Конаковского района – Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, который входит в группу компаний «Агропромкомплектация», прошла массовая вакцинация сотрудников предприятия от COVID-19.

Вакцинация осуществляется двухвалентной отечественной вакциной «Спутник-V», что называется, без отрыва от производства. В первый день вакцинировали тех, кто пришел впервые, но, помимо этого, существуют дни, когда прививают и второй раз. Привиться также можно и в Дмитровогорской сельской больнице.

Как проходит вакцинация на Дмитрогорском МПЗ? Врач Конаковской ЦРБ Ольга Прусак опрашивает желающих, измеряет давление и температуру, интересуется противопоказаниями и наличием хронических заболеваний, заполняет анкету. В день в среднем таким образом планируется прививать по 50-70 человек. По всем предприятиям эта цифра должна составить около трех тысяч.

И очень хочется верить, что благодаря таким вот массовым «мероприятиям здоровья», в Конаковском районе число вакцинированных от «короны» стремительно вырастет, раньше других в области, а может быть и в России, возникнет коллективный иммунитет и коронавирусная инфекция будет нам не страшна!