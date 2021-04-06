

В ДК «Современник» г. Конаково состоялось праздничное литературно-музыкальное представление «Празднуем Пасху и День Победы» и выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся Дома народного творчества Детско - юношеского центра «Новая Корчева» в рамках «Православного фестиваля славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», посвящённого святому Великому благоверному князю Александру Невскому в связи с 800-летием со дня его рождения.

Святые учителя славянских народов Кирилл и Мефодий в 863 году дали нашим далёким предкам письменность. И этим способствовали быстрому, интенсивному развитию Руси в самых разнообразных жизненных сферах. И что самое важное, Русь вскоре пошла новым путём, приняв Христианскую веру. Великий князь Александр Невский, всей своей жизнью исповедовавший Иисуса Христа, мудрый государственный деятель, глубокомыслящий стратег, блестящий полководец. Благодаря его таланту, самоотверженности, храбрости, любви к Родине и народу он сумел победить врагов, стремившихся латинизировать русскую землю, народ русский и этим отстоял православную веру – и земля русская осталась быть. Впоследствии, через много веков в разных трудных войнах выдающиеся Полководцы России вразумлялись сказанными перед битвой с тевтонцами словами князя Александра: «Бог не в силе, а в правде» - и побеждали врагов.

Перед началом литературно-музыкальной композиции, в фойе Дома культуры, была представлена традиционно обширная выставка разнообразных работ учащихся и педагогов отделения прикладного творчества «Новой Корчевы». Следует отметить, что в этом году Центром, совместно с Учредителем, был проведён в Конаковском районе отборочный тур работ для участия в международном фестивале-конкурсе «Пасхальное яйцо». По его итогам 22 работы, занявшие первые места, были отправлены для участия в финальном этапе Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества в г. Сергиев Посад.

Перед началом музыкальной части праздника приглашённые почётные гости: заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территорий А.В.Слепышев и начальник управления образования администрации Конаковского района М.С.Кожехов поздравили всех присутствующих с праздником и пожелали успехов. Михаил Сергеевич Кожехов подчеркнул, что фестиваль как месячник проводится по инициативе ДЮЦ «Новая Корчева», и впервые на разных площадках города и района по разным направлениям с участием многих коллективов.

Затем почётные гости вручили пятерым учащимся ДЮЦ «Новая Корчева» дипломы призёров Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021» (2 первых, 3 вторых места и 4 диплома «За высокий уровень работ» из 1594 лучших финальных присланных из всех регионов РФ работ), проходившего в г. Сергиев Посад. Организаторы Международного конкурса-фестиваля («Православный военно-патриотический центр «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре) высоко оценили большую работу организаторов отборочного (районного) этапа, наградив благодарственными письмами директора ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерея Виктора Гурова и заведующую Домом народного творчества Ирину Викторовну Кырчанову. Грамотами за плодотворную работу были награждены и педагоги Центра Марина Глебовна Зизевская, Светлана Вячеславовна Потычкина и Надежда Оскаровна Дмитриева.

Директор отметил, что в Пасхальные дни два хоровых коллектива Центра – «Глория» (руководитель Л.И.Антонова, концертмейстер Н.В.Кильдишова, хормейстер О.А.Мартынова и педагог-организатор М.Г. Зизевская) и «Отрада» (руководитель Е.А.Башенева, концертмейстер А.Г.Хрулькова) - стали лауреатами 1 степени Международного детского пасхального вокально-хорового фестиваля «Светлая седмица» в Москве. Кроме того, жюри фестиваля отметило яркое исполнение старинного песнопения «Волочебники» вокально-хоровым ансамблем «Глория», наградив коллектив Дипломом за лучшее исполнение духовного произведения. А педагоги хора Л.И.Антонова, Н.В.Кильдишова, О.А.Мартынова и М.Г. Зизевская удостоены диплома «Специальный приз за педагогическое мастерство». Заслуженную награду – диплом лауреата 2 степени за выступление на Международном детско-юношеском конкурсе инструментального исполнительства «Зеленоградская сюита детства» получил ансамбль скрипачей «Элегия» под руководством С.Ю.Шаповаловой, концертмейстер Е.Л.Банникова.

В музыкальной части праздничного представления приняли участия все коллективы Детской хоровой школы-студии ДЮЦ «Новая Корчева»: образцовый хор девушек «Глория», образцовый кадетский казачий хор «Станица», хор девушек «Отрада», инструментальный ансамбль скрипачей «Элегия, детский музыкальный театр «Лукоморье», младшие подготовительные хоры и чтецы. В финале все хоровые коллективы спели вместе «Христос Воскресе из мертвых смертью смерть поправ…»

По завершении выступления детей, приглашённый на сцену благочинный Конаковского благочиннического округа протоиерей Пётр Дубяго отметил хороший исполнительский уровень коллективов, высоко оценил труд педагогов в области образования и воспитания детей и молодёжи и пожелал директору - протоиерею Виктору Гурову и всему коллективу дальнейших успехов.

Сегодня, радостно празднуя Святую Пасху и 76-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, мы помним, что этой радостью и возможностью так радоваться мы бесконечно обязаны святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и одному из выдающихся людей и правителей всех времён нашего Отечества, Великому благоверному князю Александру Невскому.

Педагоги

ДЮЦ «Новая Корчева».