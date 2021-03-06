ПМЭФ-2021: Тверская область войдет в «Большое Золотое кольцо» России

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021 Губернатор Игорь Руденя подписал соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо». Подписи под документом также поставили глава Ростуризма Зарина Догузова, руководители регионов-участников проекта.

Подписание соглашения о сотрудничестве по развитию проекта «Большое Золотое кольцо» отвечает задаче, поставленной Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию по расширению Золотого кольца – самого известного туристического бренда страны.

Создание нового туристического продукта, в который вошло Верхневолжье, ведется в рамках «перезагрузки» маршрута – это совместная инициатива Федерального агентства по туризму и Правительства Тверской области.

«В масштабный межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо» включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа», – считает Игорь Руденя.

«Мы выстроим грамотную, удобную для туристов логистику на маршрутах, создадим условия для бизнеса, будем развивать современные отели. Главная задача – подчеркнуть уникальность каждого из девяти регионов Большого золотого кольца», – отметила Зарина Догузова.

Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из пяти регионов России – Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо помимо Тверской также включены Калужская, Рязанская и Тульская области.

Уже идет совместная работа Верхневолжья с Правительствами Московской и Ярославской областей по созданию в рамках Большого Золотого кольца новых маршрутов. В том числе, это направление «Верхняя Волга», которое включает древние города северо-восточной Руси – Тверь, Кашин, Калязин, Рыбинск и Ярославль. Также планируется маршрут по духовным центрам России – городам Сергиеву Посаду и Калязину.

Игорь Руденя считает, что с перезагрузкой Золотого кольца развитие внутреннего туризма получит дополнительный импульс. Это также даст возможность регионам в рамках реализации нового национального проекта в сфере туризма обеспечить привлечение качественного турпотока, развитие инфраструктуры, бизнеса и экономики, создание новых рабочих мест.

Напомним, на ПМЭФ-2019 Тверская область заключила соглашение о развитии межрегионального туристического маршрута «Государева дорога». Проект успешно реализуется. Брендовый маршрут объединяет туристические локации четырех регионов – это более 100 музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры. В Тверской области туры включают посещение достопримечательностей Завидово, Твери, Торжка и Вышнего Волочка.

Пресс-служба Правительства Тверской области