Игорь Руденя на сессии ПМЭФ-2021 рассказал о развитии в Тверской области машиностроения и других ключевых отраслей промышленности

3 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в сессии «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал». Актуальные вопросы обсудили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, председатель ПAO «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, представители ООО «СИБУР», ВЭБ.РФ, АО «Концерн «Калашников» и других крупных компаний.

«Российская промышленность определяет всю динамику развития страны, – отметил Юрий Борисов. – В непростой период пандемии коронавируса предприятиям была оказана адресная поддержка, выдавались беспроцентные кредиты, увеличено авансирования АПК. Наши отрасли успешно прошли этот период. И сегодня мы заинтересованы в том, чтобы сохранить темпы развития. Главные вопросы сегодня – какие меры поддержки необходимы предприятиям, как работают уже внедренные».

Выступление Игоря Рудени было посвящено развитию машиностроения Тверской области и другим приоритетным отраслям.

«В непростых условиях 2020 года в машиностроительной отрасли региона зафиксирован рост, индекс промышленного производства в машиностроении области составил 122%. Это стало возможным, в том числе благодаря решению о сохранении в период пандемии максимальной открытости экономики Тверской области. Она составила порядка 95%. Мы активно работали как с крупным бизнесом, так и с малым предпринимательством. В 2020 году развивали технопарки, в том числе КСК», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор назвал главные направления в промышленности – это кадровое насыщение, создание инфраструктуры, адресная поддержка предприятий. В дополнение к пакетам федеральных мер была запущена региональная программа «Оборотный капитал», что позволило поддержать производства в закупке материалов, сырья, оплате коммунальных расходов.

В регионе продолжилась реализация инвестиционных программ и проектов. Для технологического перевооружения, привлечения инвестиций, развития производственной кооперации в Тверской области началась работа по созданию инновационного кластера транспортного машиностроения. Он объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагонзавода и новый промышленный технопарк КСК в Твери.

Реализация проекта создания промтехнопарка началась в 2018 году. В конце 2020 года начали работу первые резиденты. Предприятия специализируются на производстве комплектующих и оборудования для продукции транспортного машиностроения. В июле 2021 года будут открыты производственные цеха новых резидентов, в 2022 году площадка заработает в полном объеме.

Также благодаря сотрудничеству Тверского вагоностроительного завода и компании «КСК инвестиции» возобновилась производственная деятельность на площадке бывшего Торжокского вагоностроительного завода. Здесь будут делать опытные вагоны и вагоны малых серий. На площадке разместится и заготовительное производство для «Трансмашхолдинга».

В рамках создаваемого кластера производится конкурентная экспортоориентированная продукция. Уже есть успешный экспортный кейс – это поставка тверских вагонов в Египет.

Отдельно Игорь Руденя отметил перспективы развития деревообработки Верхневожья. Так, на этой неделе в Тверской области утвержден порядок предоставления субсидий для инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины.

Пресс-служба Правительства Тверской области