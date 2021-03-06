Жители Тверской области смогут провести бесплатный газ не только до дома, но и до дачного участка

Совет Федерации на заседании 2 июня одобрил закон, который позволяет бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Инициатива об этом впервые была озвучена в Тверской области. Блага цивилизации смогут прийти не только в жилые дома тверских сел и деревень, но и на дачные участки.

21 апреля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с инициативой разработать четкий план газификации домохозяйств. Президент считает, что за подводку газа до границы земельного участка граждане платить не должны. Кроме того, президент обращает внимание на то, дома многих семей, несмотря на то, что газ в населенных пунктах есть, до сих пор не имеют к нему доступа, и причины этого неясны.

Таким образом, Путин поддержал инициативу «Единой России», с которой партия выступила после поездки временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область. Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Игорем Руденей ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. С местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

«Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Тверской области. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по газификации регионов. Согласно карте, к 2030 году уровень газификации должен достичь 82,9%.

Причем выполнить подведение газа к участкам должны до 2023 года. Конечно, если это технически возможно. Выполнять координацию работ будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», чтобы освободить граждан от необходимости «бегать по инстанциям». Это, уверены авторы законопроекта, должно вдвое сократить сроки подключения к газу.

При этом ожидается, что сам процесс подключения для жителей Верхневолжья будет максимально удобным, простым и прозрачным для граждан. Все механизмы будут выстроены таким образом, чтобы исключить всякую возможность злоупотребления. Так, некий минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме будет разработан единый для всех.

Кроме того, нет никаких ограничений на площадь дома, который будет подлежать бесплатной газификации.

Житель деревни Глазково Тверской области Эдуард Бакин отметил: «Невероятно приятно осознавать, что представители власти не только прислушиваются к просьбам и пожеланиям населения, но и стараются оказать нам необходимую помощь. Это очень хорошо, когда чиновники понимают потребности и возможности граждан страны. Закон о «Социальной газификации» прекрасно демонстрирует это. Благодаря его принятию у значительного количества сельских жителей наконец-то появится возможность получить газ с минимальными затратами собственных средств».