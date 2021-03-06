Госкорпорация «Росатом» совместно с Правительством Тверской области реализуют меры по комплексному развитию Удомельского городского округа

Госкорпорация «Росатом» и Правительство Тверской области реализуют меры по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитиюУдомельского городского округа. Соответствующее соглашение заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В ближайшие годы мы намерены вывести Удомельский городской округ на качественно новый уровень развития за счёт реализации ряда проектов.Муниципальному образованию планируется присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, планируем привлекать компетенции и предприятия Ростатома для развития производственных площадок в Удомельском городском округе», – подчеркнул Игорь Руденя.

В Удомельском городском округе при совместной финансовой поддержке Правительства Тверской области и АО «Концерн Росэнергоатом» с успехом реализуются проекты по благоустройству территории, реконструкции системы теплоснабжения, началась реализация проекта IT-КУБ. В следующем году планируется начать работы по ремонту улично-дорожной сети городского округа.

Помимо этого 26 мая на встрече с Губернатором Игорем Руденей заместитель Председателя Правительства России Александр Новак поддержалпредложение о газификации Удомельского городского округа до 2025 года.

По словам главы региона, газификация даст дополнительные возможности для роста инвестиционной привлекательности территории, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области