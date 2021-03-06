3 и 4 июня выпускники школ Тверской области сдают единый государственный экзамен по русскому языку – на ЕГЭ по этому предмету заявились 4939 человек.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость мер профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний.Этострогое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается безопасная дистанция.Кроме того, проводится дезинфекция помещений.

Так, ЕГЭ по русскому языкуразделен на два дня для соблюдения мер санитарной безопасности при сдаче экзамена.

7 июня состоится ЕГЭ по профильной математике. 11 июня – по истории и физике, 15 июня – по обществознанию, с 18 по 22 июня пройдет ЕГЭ по иностранным языкам. 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ.

Очный этап сдачи ЕГЭ в этом году стартовал 31 мая и продлится до 25 июня.Общее количество участников единого государственного экзамена в регионе составляет около 5 000 человек, для них организовано 48 пунктов сдачи ЕГЭ.

Школьники уже сдали ЕГЭ по географии, литературе ихимии.В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области – обществознание, физика, биология, история.

Предварительно специалисты, задействованные в организации и проведении ЕГЭ, прошли обучение. Также сформированы предметные комиссии.

В пунктах проведения экзаменов обеспечена печать необходимых материалов, трансляция ЕГЭ идет в режиме реального времени, за исключением экзаменов на дому для людейс ограничениями по здоровью.Контроль за соблюдением порядка проведения экзаменовведут общественные наблюдатели, санитарно-эпидемиологических норм – представители Роспотребнадзора. Кроме того, организована работа регионального ситуационного центра.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июне, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области