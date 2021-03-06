ПМЭФ-2021: Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Росагролизинга Павел Косов обсудили вопросы сотрудничества по развитию льноводства

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Обсуждались вопросы взаимодействия.

«Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям развития Тверской области. В первую очередь, это сельское хозяйство», - отметил Игорь Руденя.

С 2003 года по 2020 год компанией в Тверскую область поставлено свыше 800 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе за прошлый год 42 единицы.

Как рассказал Павел Косов, основная задача компании - модернизация существующего парка техники, создание максимально выгодных и удобных условий предоставления техники в лизинг.

Стороны обсудили программы по лизингу техники для льноводства.

Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья. В Тверской области разработана региональная программа «Развитие льняного комплекса Тверской области» на 2021-2026 годы. Благодаря её реализации планируется рост посевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Предусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики, модернизация четырех действующих льнозаводов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит со 2 по 5 июня. Тема этого года – «Снова вместе. Экономика новой реальности». На пленарном заседании выступит Президент России Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч, подпишет соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с крупными российскими и международными компаниями в сферах промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, глубокой переработки древесины и других.

На данный момент состоялись подписания соглашения между Правительством Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, а также между региональным Правительством и компанией «Фодеско-МАК», согласно которому предполагается строительство высокотехнологичного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».

В рамках экспозиции ПМЭФ Тверская область развернула стенд, который представляет макеты точек роста для действующих и будущих инвесторов: промышленные технопарки, девелоперские проекты региона, зоны туристической направленности. Так, гости форума смогут познакомиться с такими проектами, как инновационно-промышленный парк «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другими.

Пресс-служба Правительства Тверской области