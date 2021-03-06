Компания «Фодеско-МАК» станет одним из первых резидентов инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали 3 июня Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании «Фодеско-МАК» Денис Панченко. Сейчас заводы Fodesco находятся в Финляндии (Контиолахти) и в России (Тверь). На подписании присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Событие стало частью деловой программы Петербургского международного экономического форума-2021.

«В период ограничений из-за пандемии коронавируса мы оставили максимально открытой нашу экономику. Наши производства работали с соблюдением санитарных требований. Это позволило обеспечить работу малого бизнеса. Также продолжаем взаимодействие с инвесторами», – отметил Игорь Руденя на встрече с Антти Хелантеря.

«Мы говорили о потенциале региона, планах по развитию производства компании «Фодеско» в Твери. Также обсудили возможность визита посольства в Тверскую область», – сообщил журналистам по итогам встречи Антти Хелантеря.

«В прошлом году, несмотря на пандемию, у нас вырос экспорт, в том числе делали блоки пресс-форм для ковид-тестов и поставляли их в Россию и Европу. Размещение мощностей на площадке Боровлево-3, думаю, даст серьезный толчок для развития. Так, будут обеспечены все коммуникации. Такого выгодного предложения у нас не было за все время работы в тверском регионе», – сказал Денис Панченко.

«Фодеско-Мак» уже более 20 лет является важной частью машиностроительного комплекса тверского региона, производит продукцию, востребованную в авиастроении, автомобилестроении, медицине. Компания является субпоставщиком для производителей литья из пластмассы, резины, цветных металлов и металлообрабатывающей промышленности на российские и зарубежные рынки.

В рамках подписанного соглашения предполагается строительство высокотехнологичного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Начало строительства запланировано в 2022 году.

Для резидентов парка «Боровлево-3» предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие. Также преимуществом станет наличие необходимой инфраструктуры.

На протяжении многих лет Тверскую область с Финляндией связывают взаимовыгодные торгово-экономические отношения, а также сотрудничество в области культуры и образования. Из Верхневолжья в Финляндию поставляют древесину и изделия из нее, бумагу, картон, кофейную продукцию, оборудование, механические устройства.

Пресс-служба Правительства Тверской области