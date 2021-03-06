Игорь Руденя представил проект развития транспортной инфраструктуры Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме

3 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на деловом обеде на тему «Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность», который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума. Участие в мероприятии приняли министр транспорта России Виталий Савельев, Помощник Президента России Игорь Левитин, Председатель Правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, главы субъектов Российской Федерации и другие почетные гости.

Приветствие участникам делового обеда направил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Правительство Российской Федерации активно работает над созданием новых инструментов для региональной поддержки развития инфраструктуры, создания комфортных условия для субъектов стран в обслуживании инфраструктурных кредитов. Важнейшая роль в этом вопросе отводится и дорожному строительству», – сказано в приветствии Марата Хуснуллина.

В рамках делового обеда Игорь Руденя выступил с докладом, посвященным транспортной инфраструктуре Верхневолжья и интеграции проектов развития федеральных и региональных дорог. Губернатор отметил, что развитие транспортной инфраструктуры для Тверской области является приоритетом, потому что регион обладает одной из самых протяжённых сетей автодорог в центральной части России.

«Для Тверской области ключевыми направлениями развития транспортной инфраструктуры является опорная сеть, которая связывает основные транспортные артерии федерального значения. В связи с этим, мы разрабатываем большой проект «западной хорды», которая соединит трассы М-9, М-10, М-11. С его реализацией мы получим новый транспортный коридор и активизируем основные направления развития региона – туризм, рекреацию, средний и малый бизнес, а также транспортную доступность наших территорий», – отметил глава региона.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2016 года ежегодный объём дорожного ремонта в регионе вырос более чем в 4 раза – до 650 километров в 2021 году. За пять лет в Тверской области приведено в нормативное состояние около 1 900 километров автодорог регионального и местного значения.

Глава региона отметил, что для Правительства Тверской области приоритетом является ремонт дорог, ведущих к инвестплощадкам и социальным объектам, на туристических и школьных маршрутах.

В настоящее время на территории Тверской области реализуется ряд крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Один из них – обеспечение транспортного сообщения до Ржевского мемориала Советскому солдату. Будет проведена реконструкция трассы М-9 до 4 полос движения от границы Московской области до мемориала, а также создано прямое сообщение города Ржева с данной федеральной трассой М-9. Завершить работы планируется до 2023 года.

Глава региона отметил, что также ключевым объектом строительства для областной столицы станет возведение Западного моста в Твери. Благодаря этому проекту город выйдет на новый уровень развития транспортной инфраструктуры, а также это позволит сделать более доступным современный медицинский кластер региона, который создается в настоящее время.

Пресс-служба Правительства Тверской области