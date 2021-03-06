ПМЭФ-2021: Правительство Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» подписали соглашение по реализации нового инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между Правительством Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и директор компании Олег Сергеев. Детали реализации соглашения стороны обсудили в рамках встречи.

Группа компаний «Герс» известна в России и в мире как один из лидеров по разработке технологий и производству оборудования для нефтегазовой промышленности.

Новый проект компании предполагает создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.

«Проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Со своей стороны Правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор отметил: тверской регион готов предложить для компании развитие в разных направлениях экономики Верхневолжья.

Также на стенде Тверской области состоялось подписание соглашения между ООО «Герс Технолоджи» и АО «Новая Сервисная Компания».

Согласно документу, современное телеметрическое оборудование для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на сумму более 19 млрд рублей, изготовленное в Тверской области, будет поставлено «Новой Сервисной Компании».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит со 2 по 5 июня. Традиционно он объединяет ведущих политиков и представителей бизнеса. Тема этого года – «Снова вместе. Экономика новой реальности». На пленарном заседании выступит Президент России Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч, подпишет соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с крупными российскими и международными компаниями в сферах промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, глубокой переработки древесины и других.

В рамках экспозиции ПМЭФ Тверская область развернула стенд, который представляет макеты точек роста для действующих и будущих инвесторов: промышленные технопарки, девелоперские проекты региона, зоны туристической направленности. Так, гости форума смогут познакомиться с такими проектами, как инновационно-промышленный парк «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другими.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. По итогам участия Верхневолжья в ПМЭФ-2019 был заключен ряд ключевых соглашений, которые в настоящее время реализуются в Верхневолжье.

Пресс-служба Правительства Тверской области